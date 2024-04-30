涉串謀在配股時詐騙　康宏環球高層與證券公司經理上訴得直

康宏環球三名前高層涉於公司發行債券時，假裝安排一間證券公司處理配售，但實際上由一間與康宏有關連的公司負責，該關連公司再收取近5000萬元。三名前高層和證券公司的總經理被裁定串謀詐騙等兩罪成，被判囚5至7個月，其中兩人准緩刑。四人提出上訴，上訴庭早前聽取陳詞後，今(30日)頒判辭，指涉及關連交易的上市規則在本案並不適用，又指若本案不涉及關連交易時，前高層似乎不需申報在關連公司的股權。 上訴庭因此裁定他們上訴得直，撤銷原本的定罪和判刑。



四名被告分別為麥光耀（47歲，康宏前行政總裁）、陳麗兒（49歲，女，前首席財務總監）、黃淑安（42歲，女，前經理），李易明(51歲，鼎成證券有限公司前總經理)。涉及兩項串謀詐騙的首三名被告，首被告被判囚7個月；次被告被判囚5個月，緩刑18個月，第三被告被判囚4個月，緩刑18個月。至於涉及一項串謀詐騙罪的第四被告，則被判囚5個月。

案情指，鼎成是康宏環球四次發債的配售代理，康宏證券投資服務有限公司（CIS）則是鼎成的分配售代理。而首被告為CIS的董事，間接持有股權。

上訴庭法官指 若本案不涉關連交易 首被告似乎不需披露持有關連公司的股權

原審法官認為，案中無需裁定涉及安排是否屬虛假交易，又裁定康宏環球和CIS的交易屬關連交易。惟上訴庭法官在判辭指， 本案不涉虛假交易，原審法官沒有基礎剔除鼎成，將該安排視為康宏環球和CIS的直接交易。法官續指，涉及關連交易的上市規則在本案並不適用。

此外，控方指本案涉及利益衝突，足以構成串謀詐騙的定罪基礎，並解釋利益衝突不單指首被告在CIS的股權，也包括各被告隱瞞涉案安排中的角色，令CIS從中獲利。惟上訴庭法官質疑，若本案不涉及關連交易時，康宏環球決議是否聘用鼎成作為配售代理時，首被告似乎不需申報自己在CIS的股權。上訴庭法官續指，案中沒有證據顯示，若董事局得知首被告在CIS的股權，會如何決定。

上訴庭法官因此裁定，四名被告上訴得直，撤銷原本的定罪和判刑。

案件編號：CACC 239/2021