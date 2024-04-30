工總設「生物科技及醫療保健」分組　丘應樺：為業界提供交流平台

香港工業總會今日（30日）舉行「第33分組：生物科技及醫療保健協會」成立發布會暨專家座談會。商務及經濟發展局局長丘應樺在致辭時表示，生物科技是香港高優勢行業，工總第33組成立能為業界提供交流平台，希望本港生物科技和醫療保健產業能更上層樓。



香港工業總會今日（30日）舉行「第33分組：生物科技及醫療保健協會」成立發布會暨專家座談會。（何倩瑜攝）

香港工業總會今日（30日）舉行「第33 分組：生物科技及醫療保健協會」成立發布會暨專家座談會。生物科技及醫療保健協會涵蓋生物科技、生物醫藥、中藥、保健品及保健器材等製造企業，協會的成立旨在更精準地反映香港的新型工業發展情況、促進產業發展，以及更有效地服務相關企業。今年3月，水中銀（國際）生物科技有限公司首席執行官杜偉樑教授，以及維特健靈健康產品有限公司董事謝天澤，分別獲選為協會的正、副主席。

商務及經濟發展局局長丘應樺在致辭時表示，生物科技及醫療保健是近年全球發展重要產業同發展方向，工業界有充分條件和能力開發高增值行業，為業界提供交流平台。（何倩瑜攝）

丘應樺：預留100億推動生命健康科技發展

商務及經濟發展局局長丘應樺在致辭時表示，生物科技及醫療保健是近年全球發展重要產業同發展方向，國家十四五規劃為香港建設國際創新科技中心的定位。工總第33分組的成立，反映生物科技及醫療保健產業大有可為，並且充分配合國家發展方向。

他指，香港擁有深厚生物科技科研基礎、醫學院及科研人才，使生物科技在香港成為高優勢行業。工業界有充分條件和能力開發高增值行業，為業界提供交流平台。

政府預留100億推動生命健康科技發展，今年財政預算案中撥60億，資助本地大學與海外合作，成立生命健康研發院，再加上創新科技基金和BUD專項基金支持，每間企業可獲100萬資助，希望本港生物科技和醫療保健產業能更上層樓。

工總主席莊子雄指，近年政府大力支持創科，興建港深創新及科技園、北部都會區、新田科技城等基礎建設，代表生物科技產業有極大發展潛力。（何倩瑜攝）

工總：邁向新型工業化決心

工總主席莊子雄指，協會的成立充份反映香港工業界邁向新型工業化的決心，他指，生物科技及醫療保健產業蘊藏極大的發展潛力。近年，愈來愈多生物科技及醫療保健公司在港成立，並有意加入工總。香港是國際創科中心，具「背靠祖國，聯通世界」優勢，是科企設立總部、進行科研及先進製造的最理想地方。

他指，近年政府大力支持創科，興建港深創新及科技園、北部都會區、新田科技城等基礎建設，代表生物科技產業有極大發展潛力。上年8月，更推出河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃，使創科數據流通兩地，有效吸引多間世界知名國際大學和研究機構進駐本港，為本港生物科技及醫療保健產業出力。