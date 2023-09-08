香港國際生物科技展下周舉行 設科研體驗 培養健康生活習慣

由香港生物科技協會主辦的香港國際生物科技展（BIOHK2023），將於下周三（9月13日）至周六（ 9 月 16 日）在香港會議展覽中心舉行。大會邀請了多位科研翹楚，包括揭示人類衰老奧秘的諾貝爾醫學獎得主Bruce Beutler 及國家疾病預防及控制中心主任高福等發表專題演講，分享專業知識及尖端科學資訊，同時亦向公眾提供最新生命科技體驗活動，參加者做快速血糖測試及用AI輔助醫療器材測試患高血壓與糖尿病等疾病的機會。



據展會網站介紹，BIOHK2023 將把 9 月 16 日定為公眾日，屆時在場人士將可體驗最新的醫療科技。這些科技能夠增加市民恆常監察自己身體狀況的方便程度，有助於改變在身體抱恙時才意識到要檢查身體的普遍看法，養成健康的生活習慣。

例如，與會者可以使用由依納康科技（eNano Health）研發的快速血糖測試，這是全球首項無需「拮手指」驗血，只需唾液便能驗出血糖水平的技術。會場亦會向與會者免費發售由諾輝健康研發的ColoClear by Circle，這是一種可以讓使用者在家中偵測早期患大腸癌風險的非入侵性測試劑。出席人士亦可親身試用由鷹瞳科技（Airdoc）研發，運用大數據和人工智能輔助的醫療科技器材，通過拍攝眼底照計算出患高血壓、糖尿病、黃斑病變等疾病的機會。

會場還提供保健產品試食，包含破壁靈芝孢子成份的草姬 NMN10000+ 能夠增強免疫系統，鞏固身體日後對抗「老人病」的能力；由前港姐謝寧創辦的鳳凰邨蛋卷亦會讓與會者試食一種包含能提升抵抗力的硒離子的蛋卷。

上屆展會（BIOHK2022）吸引各界精英雲集。

專家分享精闢見解 啟迪日後科研專才

BIOHK2023有來自中國內地、美國、日本等地參展商參與，並獲多間國際機構支持，包括國際馳名的期刊《科學》和《自然》，諾貝爾持續信託基金創辦人Michael Nobel和主席Peter Nobel更會擔任展會主禮嘉賓，發表演說。

展會將有逾 200 名演講嘉賓帶來多場講座和座談會，涵蓋四大議題：衰老、癌症、中藥和傳染疾病，為有志投身生物科技行業者提供對未來行業路向的前瞻性見解，例如基因科學及將人工智能和生物科技互相結合的方法，並加深公眾對醫療健康的認識。2011年諾貝爾醫學獎獎得主Bruce Beutler將發表演說，講述「長生不老的奧秘」。前國家疾病預防及控制中心主任高福和王宇、首都醫科大學校長饒毅等專家亦將輿會，其中，高福院士更會舉辦新書發佈會，凝聚自己的專業知識。