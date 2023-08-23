基層醫療｜港生物科技業推動治未病、早治病　吸引百灣仔居民參加

面對香港人口老化和慢性疾病年輕化的趨勢，其中灣仔區公共衞生體系正面臨巨大挑戰和社會照顧需求增加，有團體上周六（19日）舉行「凝聚社會力量 擊退骨質疏鬆症」為主題的活動，推動基層醫療健康，並以「治未病、早治病、防重病」的願景為目標。



香港灣仔區各界協會、青年匯聚和關愛社會醫生聯會於今年年初共同發起「健康灣仔 智慧社區」 計劃。活動由發起團體以及林哲玄立法會議員辦事處、臨床研究中心和亞太骨質疏鬆基金會共同主辦，並在亞太骨質疏鬆基金會創會主席劉明珠醫生、青年匯聚主席莫繡安、新角度黃守東主席協助下，向灣仔居民提供了關於骨質疏鬆症的知識分享，並提供免費的骨質疏鬆超聲波檢查和諮詢服務，吸引超過百名灣仔居民參與。

香港國際生物科技展（BIOHK2023）曾瑞英表示，上述的社區活動能讓市民理解到生物科技對改善人類健康的的巨大潛能，把看似遙不可及的科研界精英的研發成果與日常生活市民所關注的長壽健康問題互相結合。曾預告「健康灣仔 智慧社區」 計劃將於9月16日移師展會會場，為市民提供測量膽固醇和驗糖尿病等社區服務。

除了上述的社區身體檢查活動外，BIOHK2023 將會場上亦會設置不少給大眾參與的活動，讓市民親身體驗生物科技對生活的正面影響，如可以試用通過拍攝「眼底相」和運用人工智能，就能簡單分析出糖尿病和高血壓等疾病的患病風險。