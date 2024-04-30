骨灰龕位｜和合石六期 、哥連臣角1.8萬新位5.13起申請　方法一覽

食物環境衞生署今日（30日）宣布，粉嶺和合石及東區哥連臣角新廈靈灰安置所共逾1.8萬個新建的可續期骨灰龕位於本月13日至下月12日接受申請。其中，包括和合石靈灰安置所第六期8,000個標準龕位和40個大型龕位，哥連臣角新廈靈灰安置所10,000個標準龕位和60個大型龕位。獲編配的公眾骨灰龕位最初的安放期為20年，期滿後可每10年續期一次。在安放期屆滿時，只要相關人士為龕位續期及繳付當時的訂明費用，便可繼續使用獲編配的龕位。



今次申請包括哥連臣角新廈靈灰安置所10,000個標準龕位和60個大型龕位。（資料圖片/林靄怡攝）

申請日期

．2024年5月13日至2024年6月12日

申請表格

．申請人可於食環署網站填寫或下載申請表格，或親身到食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處、各分區環境衞生辦事處及民政事務總署各區民政諮詢中心，或經熱線28419111以傳真索取申請表格。

食環署墳場及火葬場辦事處和公眾骨灰龕位編配辦事處資料

．港島墳場及火葬場辦事處

地址：香港跑馬地黃泥涌道一號J

電話：2570 4318

傳真：2591 1879

．九龍墳場及火葬場辦事處

地址：九龍紅磡暢行道六號地下高層

電話：2365 5321

傳真：2176 4963

．骨灰安放期

請人獲編配骨灰龕位後，最初的骨灰安放期為二十年，期滿後可每十年續期一次。在安放期屆滿時，只要相關人士確認會為骨灰龕位續期及繳付當時的訂明費用，便可繼續使用獲編配的骨灰龕位。

最初安放期為20年 期滿後可每10年續期一次

今次，食環署將編配新一輪18,100個可續期骨灰龕位，其中包括和合石靈灰安置所第六期8,000個標準龕位和40個大型龕位，哥連臣角新廈靈灰安置所10,000個標準龕位和60個大型龕位。獲編配的公眾骨灰龕位最初的安放期為20年，期滿後可每10年續期一次。在安放期屆滿時，只要相關人士為龕位續期及繳付當時的訂明費用，便可繼續使用獲編配的龕位。

5月13日起，市民可於食環署網站（www.fehd.gov.hk）網上申請或下載申請表格，也可親身於食環署香港或九龍墳場及火葬場辦事處、各分區環境衞生辦事處、民政事務總署轄下各區民政諮詢中心索取申請表格，或經熱線2841 9111以傳真索取。

食環署發言人建議申請人於網上遞交申請，以免郵遞延誤，並可在遞交申請後，隨即收到載有申請編號的確認回條電郵，方便日後跟進。若申請人與為已故親人申請火化服務的申請人為同一人，經「智方便」遞交網上申請則毋須夾附所需文件副本，更加便捷。

如非經網上申請，申請人須將填妥的申請表格連同所需文件副本，在接受申請日期內傳真（2333 1716）、電郵（apply_newniche@fehd.gov.hk）、郵寄或親身送交香港或九龍墳場及火葬場辦事處。

申請人只可為同一位先人填寫一份申請表格，為其申請大型或標準骨灰龕位。申請大型龕位須於表格內填寫至少三位先人的資料；標準龕位則須填寫至少一位先人的資料。