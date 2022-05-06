葵涌焚化爐舊址擬建骨灰龕場　提供68,500個龕位最快2028年落成

本港人口漸趨老化，政府預計每年火葬宗數將由2021年的51,536宗增至2041年的77,700宗，興建骨灰龕場刻不容緩。政府近日到葵青區議會交待葵涌焚化爐舊址改建骨灰龕場的最新規劃，預計將會興建一座五層高靈灰安置所大樓，提供68,500個龕位，預計建造工程將於2025年第一季展開，最快可於2028年第三季完成。



規劃署：大樓設計利用天然地形與周遭環境融合

根據葵青區議會文件顯示，位於葵青區裕街葵涌焚化爐舊址一幅用地興建骨灰安置所的計劃，正按計劃修訂葵涌分區計劃大綱圖。若順利取得撥款，此項目將會以「設計及建造合約」形式進行。項目初步擬建一座樓高5層連天台的骨灰安置所大樓及其他相關附屬設施，地盤面積約14,000平方米，屆時大樓將提供化寶設施及68,500個骨灰龕位，地面將設有大堂及寫字樓設施。

據介紹，建築署將充份利用葵裕街選址的天然地形，通過園林和建築設計，使骨灰安置所的外觀與周遭環境及景物融合，並以植物及樹木作屏障，例如天台進行綠化，並在合適位置適當地進行垂直綠化和提供其他園景設施，以盡量減低骨灰安置所可能引致的視覺及心理影響，並收環保美觀之效，同時新設施的整體布局盡量符合環保原則，最大程度保持現時自然景觀。

食衞局擬2025年第一季向立法會申請撥款

骨灰安置所亦會設置公共清煙環保化寶爐，集中處理焚燒冥鏹活動，並配有適當的抽風比率的抽氣系統，經水簾機及靜電除煙裝置，以更有效淨化空氣，減少對附近環境造成滋擾。工程計劃還包括一些環保特色設計，例如供灌溉之用的雨水循環系統、太陽能發電系統、發光二極管照明燈等裝置。

至於交通評估方面，食衞局分別於2014年委托土木工程拓展署聘請顧問公司，進行工程可行性研究及交通影響評估，再由建築署於2019年聘請顧問公司檢視報告，在清明節期間蒐集有關道路交通數據進行分析及評估，今年3月完成有關報告，指實施建議的交通緩解措施後，擬建骨灰安置所的運作不會對區內交通網絡構成難以克服的影響。

食衞局正計劃於2025年第一季向立法會財務委員會申請撥款。如果撥款申請順利獲得通過，骨灰安置所建造工程預計於2025年第一季展開，最快可於2028年第三季完成。