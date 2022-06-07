和合石靈灰安置所約1.1萬個新骨灰龕位　周五截止申請【附連結】

粉嶺和合石靈灰安置所逾萬個新建骨灰龕位將於周五（10日）截止申請編配，食物環境衞生署提醒有意為先人申請編配相關龕位的市民，須盡快在限期前提交申請，並鼓勵網上交表，以免郵遞延誤等而錯失今次編配機會。



網上申請編配新骨灰龕位(和合石靈灰安置所第六期

下載編配骨灰龕位申請表格

即睇（和合石靈灰安置所第六期)各類龕位數量、骨灰安放期及申請須知

查詢可供編配新骨灰龕位平面圖及立面圖

本港骨灰龕位供不應求情況一直未完全解決。（資料圖片）

提供10,900個龕位 243個屬大型龕位

和合石靈灰安置所第六期A座新建骨灰龕位，共提供10,900個龕位，包括10,657個標準龕位（5,730個禁香龕位及4,927個非禁香龕位）及243個大型龕位（120個禁香龕位及123個非禁香龕位）。

該新建可續期骨灰龕位上月11日開放申請，將於周五（10日）截止申請，公開攪珠及電腦隨機抽籤日期及地點則有待公報。

食環署鼓勵網上填表及遞交申請

食環署提醒，有意為先人申請編配上述龕位的人士可填妥申請表格連同所需文件的副本於周五或之前以傳真或電郵、郵寄或親身到港島或九龍墳場及火葬場辦事處遞交。發言人亦鼓勵申請人透過網上填寫及遞交申請表格，以避免郵遞延誤或無法派遞的情況。

有關骨灰龕位編配安排的簡介單張及申請表格可在食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處、各分區環境衞生辦事處及民政事務總署各區民政諮詢中心索取。市民亦可瀏覽食環署網站、致電2841 9111或以 電郵apply_newniche@fehd.gov.hk查詢及以傳真（2333 1716）索取申請表格。

食環署墳場及火葬場辦事處和公眾骨灰龕位編配辦事處的資料如下：

港島墳場及火葬場辦事處

地址：香港跑馬地黃泥涌道一號J

電話：2570 4318

傳真：2591 1879

九龍墳場及火葬場辦事處

地址：九龍紅磡暢行道六號地下高層

電話：2365 5321

傳真：2176 4963

公眾骨灰龕位編配辦事處

地址：新界葵芳興芳路223號新都會廣場第一座35樓3501至3511及3520至3525室

電話：2330 5635

傳真：2333 1716