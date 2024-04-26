日圓兌港元跌穿5算　日本遊客變慳家　海外旅遊自帶白米煮飯

日圓匯價貶破34年新低紀錄，近日日圓兌美元匯率來到約155日圓價位左右（編按：每百日圓兌港元跌穿5算），日幣疲軟、美元走強，令許多出國旅遊的日本民眾深感吃不消。



每年的4月底、5月初是日本人出遊巔峰的春季黃金週假期，《全日本新聞網》報道，此次黃金週是當局去年將新冠疫情下修為「第五類」傳染病後的首次春季黃金週連假，日本人興奮至海外旅遊，但為了節省花費，有民眾出國帶着白米飯、泡麵，想自行烹飪解決餐食，或是減少逛街購物的行程。

點圖放大看看日本遊客的省錢術：

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《全日本新聞網》報道指出，今年黃金周假期出國的日本旅客人數達到52萬人，是去年的1.7倍。

採訪了多位準備從成田機場前往國外旅遊的日本遊客，有人在隨身包包裏帶了計算機，打算在花錢消費時認真計算匯價。

還有人在行李袋裏塞滿了米飯、麵條、味噌等食材，計劃到當地自己煮來吃。

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有日本旅客苦笑表示，在他訂下飛往美國洛杉磯的機票時，日圓的匯價是1美元兌145日圓左右，當時他還以為，應該再過一陣子日幣就會開始漲回去了，沒想到等到要出發旅行時，日幣居然貶到了1美元兌155日圓，「睽違34年的日幣低點」、「真的是糟透了」。

在日圓大貶、通膨嚴重的時代，日本人到海外旅行所需花費的相當高昂，儘管全日空（ANA）在黃金周期間飛往夏威夷航班的旅客預約人數達到史上最高紀錄，但遊客也在行程上做出調整。

有日本遊客受訪時提到，自己幾乎沒有安排什麼特殊的活動：「就一直待在海灘。海灘是免費的，玩得很開心。」

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此外，有遊客稱：「上一次、上上次來夏威夷，真的主要就是在購物，買衣服啦、買包包啦，但現在反而是在日本還比較便宜。」為了能在海外旅遊時自行煮飯節省花費，日本民眾也更喜歡選擇有廚房的旅館房型。

《全日本新聞網》點出，對比2011年10月27日時的匯價，當時的日幣匯價處於相對高點，約為1美元兌76日圓左右，讓日本人直呼划算，在出國旅遊購物時毫不手軟。

如今以日圓換匯美元得付出超過2倍的價格，讓許多日本人相當吃不消。

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