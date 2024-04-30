五月天演唱會｜歌迷核心外圍聽歌　疑似黃牛黨兜售門票

台灣天團五月天在中環海濱一連七晚演唱會今晚（30日）開鑼，除吸引大批市民及旅客購票入場兌現「五月之約」外，場外亦有大批沒有購票的市民或站立或自備露營椅「隔牆」欣賞。來港定居多年的陳女士認為政府應多辦類似活動，以帶動香港經濟。



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「黃牛黨」兜售門票叫價$750至$1500

演唱會晚上7時入場，有不少疑似「黃牛黨」在場外兜售門票，《香港01》記者上前問價，該名男子先問記者要便宜的還是位置好的，便宜的門票要價750元至900元，貴的則要1,500多元。記者問貴飛位置時，對方只稱貴的位置一定好。

無門票歌迷核心外圍坐露營墊及椅子

演唱會開始後，有大批市民及遊客在場外海旁及碼頭流連，又拿出露營墊及椅子，隨場內音樂揮動手中應援棒。有市民索性蓆地而坐，聽到熟悉的歌曲更合唱起來。有家長就帶同小朋友到場，讓小朋友騎在膊頭上觀看演出。

特意從湖南來港的大學生胡先生受訪時表示，自己初中便已成五月天的歌迷，他買了明天（1日）的門票，今晚就專程來場外聽歌。

被問到會否在港過夜，胡先生表示香港酒店賓館房間價格對大學生來說比較貴，而家很難預訂成功。他有留意價格，指香港旅館房租大約400、500元一晚，或貴一點800元左右也有，所以選擇今晚在深圳租酒店，明天再來港入場欣賞五月天演出。

來港定居已十多年的陳女士以普通話表示，自己今晚是來觀看「TeamLab：光漣」的，並非刻意來湊熱鬧。她又笑言自己已70多歲，而五月天出道已有20多年，所以她知道有五月天這樂隊。