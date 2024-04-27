五一假期港鐵加班　五月天演唱會晚上延後往羅湖尾班車【附詳情】

五一黃金周預計有大批遊客訪港，港鐵今日（27日）宣布，7條本地鐵路線將於5月1日、4日及5日加合共540班班次。期間，當台灣組合五月天在中環海濱演唱會的晚上，港鐵指經與政府部門協商後，東鐵綫在演唱會日子會延後金鐘往羅湖尾班車於晚上11時32分在金鐘開出，羅湖管制站也會有相應安排。



港鐵七條本地鐵路線將於5月1日、4日及5日加合共540班班次。。（資料圖片/廖雁雄攝）

七條本地鐵路路線將於5月1日、4日及5日加強班次，包括包括港島綫、荃灣綫、觀塘綫、南港島綫、東涌綫、迪士尼綫及屯馬綫，且涵蓋不同時段。詳情見下表：

台灣組合五月天將於4月30日、5月1日、5月3日及4日、5月7日及8日在中環海濱舉行演唱會，港鐵稱已與政府協商，相關日子東鐵綫由金鐘站開往羅湖站的尾班車，將延後於晚上11時32分開出，政府亦會在羅湖管制站作出相應安排，處理旅客的出入境手續。

港鐵東鐵綫在五月天演唱會日子，會延後金鐘往羅湖尾班車於晚上11時32分在金鐘開出，羅湖管制站也會有相應安排。。（資料圖片）

港鐵提醒市民，延後開出上述尾班車時，各東鐵綫車站北行開往上水的尾班車時間，以及南行由羅湖站開出的尾班車時間維持不變。東鐵綫往來落馬洲站的尾班車時間亦維持不變。

港鐵指，會加強資訊發放，因預計黃金周期間本地及旅客出行人流較多，提醒乘客要為行程預留充裕時間，港鐵各車站及高鐵香港西九龍站也會加強廣播，並加派人手協助乘客。港鐵會留意各鐵路營運狀況，在有需要時調整列車服務。