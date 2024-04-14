國際創科展｜3000展商參與　貿發局：凸顯香港為國際創科中心優勢

一連四日的第二屆「香港國際創科展」（InnoEX）周六（13日）揭幕，展覽以「智慧創新 聯通世界」為主題，第20屆「春季電子產品展」同期舉行。貿易發展局表示，兩大展覽共匯聚約3,000家來自20個國家及地區的展商，展示突破性創科成果，充分凸顯香港發展成為國際創新科技中心的優勢。



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貿發局表示，兩大科技展利用香港的國際化平台，展示由世界各地創科翹楚、企業家、初創公司帶來的新世代智慧解決方案和科技產品，同時舉辦一系列論壇、研討會和商貿配對及交流活動，深化創科發展及跨領域合作，加快香港成為國際創新科技中心的進程，以及促進國家新質生產力發展。

貿發局副總裁張淑芬表示，「香港國際創科展」連同「春季電子產品展」合共匯聚約3,000家來自20個國家及地區的展商，展示突破性創科成果，充分凸顯香港發展成為國際創新科技中心的優勢，貿發局會繼續利用香港國際知名的商貿平台，推動創科產品市場發展，完善香港的創科生態產業鏈。

張淑芬表示，人才是發展創科的重要資源，為了豐富本地創科人才庫，兩項展覽特別增設人才配對活動及分享會，以協助展商招聘專才及提升競爭力，為本地創科產業注入強大動能。

北京展團香港北京高校校友聯盟舉辦首屆「香港世界青年科學大會」，今天舉行開幕式大會暨2024「香江諾貝論壇」，由行政長官李家超和創新科技及工業局局長孫東致辭。財政司司長陳茂波及孫東專程到場參觀。

創新科技署今年再度參展，推動本地、內地及海外頂尖科研人員合作的「InnoHK創新香港研發平台」會展示旗下16間研發中心的創科成果；政府的五間研發中心亦會帶來嶄新的創科發明。數碼港、香港科技園、B4B大數據應用挑戰賽、智慧城市聯盟，以及本地八家大學均參與InnoEX。

當中中文大學帶來「製冷塗料」，利用廢棄玻璃製造塗層，為建築物降溫，此發明曾於2023 年日內瓦國際發明展上榮獲銀獎；汽車科技研發中心則帶來「氫燃料電池電動車充電器」，能夠將氫能轉換為電能，為電動車快速充電，過程中不會排放污染物及溫室氣體。

數碼港表示，有超過50間初創參與香港國際創科展，其中25間在數碼港展館聯合展出創新方案，涵蓋多個智慧生活社群範疇，包括健康科技、智能大廈、建築科技、環境科技和教育科技等。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港一直致力推動智慧城市發展，香港國際創科展平台正好可展現智慧生活企業及方案的多樣性，25間初創則在「Innovation Hub」和「The STAGE」場區，分享涵蓋人工智能、Web3.0 以至可持續發展的未來等。