港深創科園與59間夥伴簽備忘　李家超：將成中國重要創科中心之一

港深創新及科技園有限公司今（18日）舉行啟動禮，與59間合作夥伴簽署合作備忘錄。行政長官李家超在場致辭表示，港深創科園跨越香港和深圳的邊界，將成為中國重要的創科中心之一，在今年底兩座實驗室大樓及一座宿舍將落成，可供合作公司進駐。



和黃醫藥執行董事兼主席杜志強表示，創科園可讓創科公司享有香港便利政策；獨立非執行董事莫樹錦亦認為，創科園將大學科研結合商業發展，十分支持創科園的發展。



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港深創科園位處香港和深圳毗連的河套區，重點發展生命健康科技、人工智能與數據科學等創新科技支柱產業，新增的59間合作夥伴包括創科企業，如内地的深圳華大基因科技有限公司、美國的安盛康泰藥物公司、來自内地的中國移動香港有限公司；本地和内地大學，包括香港大學、北京大學等；以及科研機構如北京生物科技研究所，當中内地機構佔約四成，其次則是香港機構佔約三成，其餘分別是來自美國、日本、英國、法國、澳洲、新加坡和泰國的企業，其中有24間是在港首次落戶或擴展業務。

杜志強：創科園享有香港政策

和黃醫藥執行董事兼主席杜志強表示，早在2000年，他們便在上海設立研發中心，因內地做新藥的臨床試驗成本較低，他認為現時成立的港深創科園是一個很好的機會，讓創科企業可在研發新科技時，可享有香港的便利政策，如低稅收、資產可自由進出等，配合香港的創科人才和頂尖大學，他認為港深創科園的發展十分令人期待。

而和黃醫藥獨立非執行董事莫樹錦亦指，科研主要在大學發生，如想將科研商業化，則較難在大學發生，現時創科園極度鼓勵創科企業在園區內研發及將其商業化地發展，他認為創科園可將大學科研結合商業發展，讓公司變得更國際化，因此十分支持創科園的發展。

日本科研公司指香港是通往世界的出口

而科研機構中國生物科技服務控股有限公司，與兩所日本的科研中心合作，主要研究癌症診斷和治療一體化的生物科技平臺，Sumitomo Heavy Industries, Ltd.的日本代表Hiroyuki Tominaga認為，香港是通向世界的出口。

被問及國安法會否影響他們來港發展時，他表示其科研的主要目的是為了拯救生命，而早前亦已跟隨中國生物科技服務控股有限公司，在中國海南島進行科研，因此今次都相信他們，一同前來創科園合作投資。