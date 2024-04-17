國際創科展及春電展4天展期結束　共吸引8.8萬名環球買家參加

由創新科技及工業局及貿發局合辦的第二屆香港國際創科展（InnoEX），以及貿發局第20屆香港春季電子產品展（春電展）， 4天展期昨日（16日）圓滿結束，合共吸引約8.8萬名來自139個國家及地區的買家參與，主要來自中國內地、印度、日本、韓國和美國等。



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調查顯示展商及買家對營商前景樂觀

大會委託獨立調查機構，於兩項展覽共訪問超過1,010名參展商及買家。其中在國際創科展，31%受訪本地展商認為，香港最具實力和優勢的創科範疇為人工智能，其次是金融科技。

在春電展，37%受訪者認為，創科在大灣區城市的市場增長潛力最大。有64%受訪者預期，整體銷售額會在未來一至兩年上升。產品趨勢方面，23%受訪者認為今年最有增長潛力的是智能家居、智能生活產品及解決方案。

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貿發局副總裁張淑芬表示，香港國際創科展和春電展作為國際創科營商周（BITWeek）的兩大盛事，成功與其他BITWeek盛事發揮協同效應。貿發局將憑藉香港作為國際商貿樞紐的角色，協助企業拓展創科產品市場。

參加創科展的中國螞蟻集團數字科技事業群資深業務總監曾冬表示，創科展規模非常大，同時非常國際化，公司可以藉此接觸東南亞和歐美展商，其中對深圳展商印象最深刻，產品已經很成熟，具有市場領導地位。