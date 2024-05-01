五一好去處｜小紅書熱傳暴雨遊攻略　旺角天橋睇紅的　叮叮遊港島

五一黃金周假期首日，香港今日（1日）天氣不穩，昨晚（4月30日）至今日已兩度發出黃色暴雨警告信號，台灣天團「五月天」位於中環海濱戶外演唱會，昨晚也因天雨提早結束。天氣差也有天氣差的玩法，內地社交平台「小紅書」熱傳不同的「五一暴雨香港全室內遊玩攻略」帖文，不欲到主題公園濕身，帖文就推介熱門city walk沿線的室內景點，當中包括M+等博物館，亦有坐電車遊港島介紹：「聽著雨聲，看著風景，浪漫滿分。」



▼4月30日 五月天首場演唱會暴風兩下提早結束▼



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「小紅書」熱傳不同的「五一暴雨香港全室內遊玩攻略」帖文，其中一篇是有一個溫馨提示提醒要注要：「一定一定要帶件厚外套，香港室內的冷氣，企鵝來了不穿外套也得感冒。」發文者也說道，放晴了就去city walk，下雨了就進室內享受快樂。

「小紅書」7大暴雨遊玩推介：

1．香港故宮博物館

．文化瑰寶的殿堂，融合傳統與現代元素，遊客能夠舒適地欣賞文化。

2．M+博物館

．世界級美術館，適合各種高B格（等级）光影大片。

3．中環大扶梯

．《重慶森林》裡王菲從公寓偷看梁朝偉的扶手電梯，既不淋到雨還能感受香港雨景

4．坐叮叮逛港島

．聽著雨聲，看著風景，浪漫滿分。



香港故宮博物館。（資料圖片/廖雁雄攝）

5．旺角天橋

．暴雨中站在天橋上，看著霓虹、商舖燈及穿梭車道的紅色的士，一秒把你拉回上世紀的老香港。

6．大館

．警署和監獄組成的歷史建築。

7．K11 musea

．拍照打卡聖地，浸沈式感受藝術文化



小紅書推介雨天坐電車遊港島：「聽著雨聲，看著風景，浪漫滿分。」（資料圖片/陳順禎攝）

▼4月30日 狂風暴雨帶來約6000次閃電▼

