五月天演唱會｜首日開Show遇黃雨　今晚現場演出取消　改網上直播

今日（30日）為五月天在中環海濱一連七晚演唱會首日，除吸引大批市民及旅客購票入場兌現「五月之約」外，場外亦有大批沒有購票的市民或站立或自備露營椅「隔牆」欣賞。



不過演出期間遇上不測之風雲，天文台公布，在晚上9時半發出黃色暴雨警告信號。五月天在大雨下繼續在台上演出，惟隨着天氣情況惡化，大會亦在約晚上10時宣布因天氣因素，今晚餘下演出取消，並改為在晚上10時半於阿信&相信Instagram和Facebook直播。



歌迷簷篷下避雨 10時終需腰斬

天文台在今晚近9時發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸東移，同時本港鄰近海域有雷雨區發展，在晚上9時半發出黃色暴雨警告信號。

黃雨警告未有影響歌迷心情，場外仍然人頭湧湧，五月天閃電下繼續表演，而大會亦開始在場內派雨褸。不過隨着天氣情況惡化，現場開始有大雨及刮起猛風，有歌迷陸續離開，但仍有大量歌迷躲在簷篷下繼續支持五月天，或在場外撐着雨傘在雨下與五月天合唱。此外，亦有歌迷不時因強風而尖叫，場外更有歌迷如災難片中人物一樣奔向最近的避雨之地。

五月天則在大雨下繼續在台上演出，唱畢最後一首歌後獲歌迷歡呼。大會最終在約晚上10時宣布因天氣因素，今晚餘下演出取消。

五月天主唱阿信宣布，因現場一級雷暴雨，顧及觀眾安全，專屬演出將改於10時半在阿信&相信Instagram和Facebook直播。

「姜糖」不敵黃雨 撤離「姜濤灣」

此外，今日亦為MIRROR人氣王姜濤25歲生日，一如以往，其粉絲「姜糖」為了跟偶像慶生，再次將銅鑼灣打造成「姜濤灣」，在SOGO門外人頭湧湧。不過，今晚10時「姜糖」亦因不敵黃雨，紛紛提前離開。