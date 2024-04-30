五月天演唱會｜黃雨下狼狽離開　歌迷指另添「風味」:下雨無所謂

台灣天團五月天在中環海濱一連七晚演唱會今晚（30日）首場即遇黃色暴雨警告信號，大會在晚上約10時宣布因天氣因素腰斬，今晚餘下演出取消。雖然不少歌迷早有準備雨傘及雨衣，惟面對滂沱大雨，歌迷在離開期間都顯得極為狼狽。不過，亦有內地歌迷認為，下雨為演唱會增添「風味」，覺得即使下雨也沒有所謂。



由於現場有不少內地人即日來回看演出，故現場所見，有人推銷由中環前往關口的專車，大約80至100港元一個人。此外，雖然大會向入場觀眾均派發了一件雨衣，但現場就有不少粉絲當行到地鐵站附近時就棄置雨衣，以至地鐵站外的垃圾桶印著「MAYDAY」的雨衣堆積如山。



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五月天演唱會首場遇上黃雨警告需要提早結束，主唱阿信宣布，因現場一級雷暴雨，顧及觀眾安全，專屬演出將改於10時半在阿信&相信Instagram和Facebook直播。

五月天演唱會結束後，安排專屬演出由10時半在阿信&相信Instagram和Facebook直播。

深圳歌迷：接近尾聲才下雨來得剛剛好

雖然不少歌迷早有準備，帶上雨傘及雨衣，加上大會有向場內的觀眾派發雨衣，惟面對滂沱大雨，再多的雨具亦是無補於事。不少歌迷在離開期間都顯得極為狼狽，加上現場不時突然刮起強風，故即時有雨傘亦難逃被淋濕的下場。

請假從深圳來港觀看演唱會的余先生認為下雨時剛好演唱會也接近尾聲，算是來得剛剛好，也為演唱會增添了「風味」。他又表示事前有留意天氣，但覺得即使下雨也沒有所謂。他和朋友一行數人早已預約了車今晚回深圳，每人大約70元人民幣左右。

有人發雨天財推銷「五月天粉絲專車」 $100兜售充電器

有意外就有商機，由於現場有不少內地人即日來回看演出，故現場所見，有人推銷由中環前往關口的「五月天粉絲專車」，獲不少粉絲前來問價，價格約為80元至100港元一個人。此外，亦有人在場外兜售充電器，叫價100港元一個。

入場觀眾憑票可領取大會雨衣一件，不過有不少粉絲當行到地鐵站附近時就棄置了雨衣。（吳美松攝）

此外，以免粉絲要冒雨看演唱會，大會向入場觀眾均派發了一件雨衣。不過，現場就有不少粉絲當行到地鐵站附近時就棄置雨衣，以至地鐵站外的垃圾桶印著「MAYDAY」的雨衣堆積如山。