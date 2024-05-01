五一｜銅鑼灣見人潮　時代廣場「復活」　名店現人龍　餐廳滿座

內地「五一」黄金周一連五日假期今日（1日）展開，入境處指，截至早上10時，有4.3萬名內地旅客入境。受內地旅客歡迎的銅鑼灣中午起出現人潮，早前因人流較疏落、被網民形容為「時代遺址」的時代廣場恢復起色，有不少人行逛，低層名店要排隊入內，部份餐廳亦滿座。有市民認為，時代廣場今日人流較預期多，認為商場設有電影主題展覽，有助帶動人流，亦料與公眾假期有關。



商場設電影主題展覽 推消費優惠刺激人流

在中午時份，銅鑼灣見人潮，時代廣場較同區商場人流疏落，曾被網民形容為「時代遺址」，現場亦見遊客和市民行逛。低層中庭舉行以香港電影為主題的展覽，商場亦推出消費優惠，消費滿指定金額，即可換領戲飛或餐飲券，不少市民排隊換領。

商場內部分運動用品店人流不俗，低層的名牌店亦要排隊內進，處於舖位外的餐廳亦滿座，不如早前所指「水靜鵝飛」。

+ 9

內地旅客：店鋪品牌齊全 與內地商場大致一樣

特意到時代廣場逛街的市民馬小姐指，今日人流比預期多，平時較少到此商場逛街，因場內較多名牌店，難以吸引普羅大眾消費。

市民胡女士亦認為，商場人流特別多，估計因為今日是公眾假期，「這裡環境很好，但品牌好像還是不到位，有點稀疏，沒有那麼齊全。」她認為，商場在中庭設展覽，有助帶動人流。

內地旅客劉女士表示，來港旅遊四天，昨日去了迪士尼樂園，今日行程為購物，由於下雨，所以逛商場。她認為，商場內品牌齊全，與內地商場大致一樣。