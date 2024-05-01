五一煙火｜旅發局宣布表演如期舉行　籲市民旅客留意特別交通安排

五一黃金周今日（1日）展開，為振興本地旅遊業及吸引更多旅客來港，旅發局預定今晚8時在維港舉辦首場海上煙火表演，然而昨晚（4月30日）至今日凌晨黃色暴雨警告兩度發出，添不確定性。旅發局下午最新公布，基於天文台最新天氣預測，今晚8 時正在尖東尖沙咀海濱花園對出海面舉行的海上煙火表演將如期舉行，籲市民旅客留意特別交通安排。



五一海上煙火表演以金色為主調案，煙火將配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演。（旅發局提供參考圖片）

旅發局提醒計劃前往觀賞煙火的市民旅客，留意尖沙咀及港島一帶的交通管制措施及特別交通安排，並遵從在場警務人員的指示；考慮到天氣持續不穩，建議市民旅客帶備雨具，並留意天文台最新天氣消息，時刻注意安全。

今晚上演的維港煙火匯演，會於尖沙咀海濱花園、近尖沙咀東對開維多利亞港海面，展開約10分鐘長的煙火表演，煙火會在離岸130米的躉船發放至水面，最高約100米。是次海上煙火匯演以金色為主，會配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演，為市民大眾及旅客帶來雙重的視覺效果。

旅發局列海上煙火表演最佳觀賞位置：

• 尖沙咀海濱花園近尖沙咀東

• 紅磡海濱花園，近建灣街一帶

• 北角東岸公園主題區

• 灣仔海濱場地，包括水上運動及康樂主題區及HarbourChill 海濱休閒站

• 灣仔臨時海濱花園，近金紫荊廣場



▼4月30日 狂風暴雨帶來約6000次閃電▼



．新界西

．新界東

+ 6

．九龍

▼2023年5月1日 天星碼頭及廣東道名店都有人龍▼

