黃雨下昨晚多航班須復飛或轉飛　凌晨才到港　的士站大排長龍

本港近日天氣不穩，天文台昨晚（4月30日）至今日（5月1日）凌晨兩度發出黃色暴雨，昨晚五一黃金周前夕，至少十班航班因惡劣天氣未能如常降落，須在港上空盤旋等候，或轉機至其他機場，至凌晨時份才啟程回港。



多個航班延誤降落之下，有旅客到香港機場已是凌晨1時半，仍有大批人逗留，的士站「打蛇餅」，數百人排隊等車。有議員指惡劣天氣只會有增無減，認為機管局、運輸及物流局以及文化體育及旅遊局應互相協作，在同類情況發生時做好應變措施。



多班航班避雷暴改降高雄、澳門及深圳機場

昨晚香港暴雨連連、狂風不斷，珠三角部份地區更落冰雹，多班航班無法按原定計劃降落，包括國泰航空多班返港航機，部份飛機在空中盤旋一段時間後，改往其他機場降落，例如台灣高雄機場、澳門機場及深圳機場等。

翻查航空追蹤網站flightradar資料，多個原計劃晚上到港航班，因轉飛原因，至凌晨才返港。其中從越南河內返港的CX742改降高雄機場後，今晨約1時半才抵港；上海返港CX341航班改降深圳後，接近凌晨3時才回港。

國泰稱有9班客機需分別轉飛深圳、澳門及高雄。所有受影響顧客現時均已安全返抵香港；部份轉飛航班延誤至今日，期間已為受影響的顧客提供住宿、膳食及交通安排。

多個抵港航班受天氣影響須轉降其他機場。(圖片來源：Flightradar24.com)

機場快綫、機場巴士已開出尾班車 小紅書短片見數百人等的士

客機改凌晨抵港，乘客落地時，機場快綫、機場巴士「A車」和「E車」尾班車已開出，只有少量班次通宵機場巴士綫營運，多數乘客選擇坐的士出市區。

有網民在內地平台「小紅書」發文指，今早凌晨1時半有大量乘客等的士，根據其發放影片，的士站「大打蛇餅」，至少數百人在等候的士。

立法會議員江玉歡。(資料圖片/盧翊銘攝)

江玉歡：不能單靠機管局應付該類情況

立法會議員江玉歡表示，相信昨晚狂風暴雨的極端天氣只會有增無減，稱因鐵路非通宵營運，故遇到同類狀況須有應變措施，「但我睇唔到琴日應變。」

她認為不止是機管局，運輸及物流局、文化體育及旅遊局也應改善，多個機構部門與天文台緊密合作，不能單靠機管局應付該類情況，更應有應變小組即時做好協調。