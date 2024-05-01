國泰嚇機暴雨試降失敗急升千米　空中盤旋兩小時　乘客尖叫狂嘔

本港近日天氣不穩，天文台昨晚（4月30日）曾發出黃色暴雨警告信號，昨晚至少十班航班因惡劣天氣未能正常降落，須在港上空盤旋或轉機至其他機場。其中由上海往香港的CX341航班連續兩次降落失敗，其中一次更在離地只有500英呎（約152米）時選擇復飛，並於短短兩分鐘內急升至4,300英呎（約1,310米），最終在空中以較崎嶇路線盤旋近兩小時候改飛深圳寶安機場降落。



多名內地乘客在社交平台「小紅書」分享空中驚魂，有人指當時顛簸非常，「屁股離開座位起碼三四次」，機上小朋友狂哭、嘔吐聲此起彼伏、物品散落一地，甚至「空姐都哭了」，形容機上乘客都是生死之交；另有乘客更指當時已在手機寫好遺書，「離死亡最近的一次」。



（小紅書截圖）

航班降至離地約152米 復飛後兩度急升

翻查航空追蹤網站flightradar紀錄，航班CX341昨晚7時多靠近香港機場，並準備降落，下降至離地500英呎（約152米）時，選擇復飛並急促上升，兩分鐘內已升至4,300英呎（約1,310米）高空，六分鐘內更攀升至離地7,100呎（約2,164米）。

該航班復飛後，在赤鱲角北面及屯門上空環繞一圈，之後往香港東南偏南方向飛行，飛越南丫島，於珠海北尖島以南海域上空，盤旋約3個圈，才沿香港西面路線，飛越港珠澳大橋，返回機場準備嘗試第二次降落。

航班CX341試降落兩次失敗，以較崎嶇路線在空中盤旋約兩小時才改降深圳寶安機場。（flightradar截圖）

（小紅書截圖）

空中盤旋接近兩小時 乘客形容嘔吐聲此起彼落

CX341航班第二次在香港機場北跑道嘗試降落，今次尚未靠近機場，在港珠澳大橋對出海面、離地1,500英呎（約457米）時已選擇再次復飛，飛過機場直達掃管笏上空轉彎，一路南飛到珠海大萬山島，圍繞萬山列島兜一個圈，再北上珠海市，最終因無油，珠江三角口飛抵深圳寶安機場順利降落，前後在空中盤旋接近兩小時。航班最終凌晨再起飛回港。

內地社交平台「小紅書」有多名乘客發文分享空中驚魂，有乘客形容機上全是生死之交，期間「屁股離開座位了起碼三四次，包裡的東全都飛出來」，指失重感太可，更稱有小朋友尖叫狂哭，嘔吐聲此起彼落，機艙盡是嘔吐的味道，甚至「有人說空姐都哭了」。該名乘客稱未能降落急升時「真的感覺要交代了」，而機長也指自己有點太自信，

（圖片來源：國泰航空）

乘客：比過山車更嚇人 離死亡最近一次

另一名乘客甚至指已在手機寫好遺書，形容「離死亡最近的一次」，形容比過山車更嚇人，所有人都尖叫，「感覺逝世了一回」，甚至抵港後有救護員上機急救，

有乘客則稱已被「嚇得不敢在做（再坐）飛機」，形容長時間在失重狀態，「不是安全帶我肯定會被甩到不知道哪裡、嚇到喊媽媽」，更稱已連夜取消返程航班，會改坐高鐵回上海。

國泰：9班客機轉飛深圳、澳門及高雄 所有乘客已返港

國泰航空回覆《香港01》查詢指，受惡劣及不穩定天氣影響，國泰航空有9班客機需分別轉飛深圳、澳門及高雄。所有受影響顧客現時均已安全返抵香港。

部份轉飛航班延誤至今日。在航班延誤期間，我們為受影響的顧客提供住宿、膳食及交通安排。國泰謹就事件對顧客帶來的不便深表歉意，並衷心感謝顧客的理解及體諒。