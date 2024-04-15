香港機場第13次獲選全球最繁忙貨運機場　去年處理量達430萬公噸

國際機場協會今天（15日）公布，香港國際機場再度成為2023年全球最繁忙貨運機場，年內處理貨運量達430萬公噸 ，是香港國際機場自2010年以來第13次獲選為全球最繁忙貨運機場。



運輸及物流局長林世雄在社交平台稱，對香港機場的成績感到鼓舞，隨著三跑道系統在今年內投入運作，預計2035年機場每年可處理達1000萬公噸貨物。香港將繼續肩負作為大灣區重要國際貨運門戶的角色，鞏固國際航空樞紐的地位。

機場管理局主席蘇澤光表示，對獲殊榮深感自豪，稱機管局將繼續竭力與空運業界通力合作，進一步提升香港作爲全球貨運樞紐的競爭力。

香港國際機場再度成為2023年全球最繁忙貨運機場，年內處理貨運量達430萬公噸 。(資料圖片)

三跑道啟用後每年處理量可達1,000萬公噸

除三跑道系統啟用後機場每年可處理達1,000萬公噸貨物。機場亦正全面推進多個發展項目，多間物流公司已建設或計劃在機場建設樞紐設施。

此外，為加強與大灣區聯繋，機場亦推出嶄新的海空聯運貨運模式。讓內地出口貨物可於上游的「香港國際機場東莞空港中心」完成安檢、打板、收貨及其他服務，經海路運送至香港機場，再轉運至世界各地。相反國際貨物亦可經同樣流程進口內地。