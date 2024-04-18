全球最佳機場｜香港回升22位列第11　新加坡樟宜輸卡塔爾多哈失冠

國際航空運輸評級機構Skytrax公布《2024年世界最佳機場》排名，去年跌至33位的香港國際機場，今年表現回勇，飆升22位排全球第11位，以一名之差落選十大。至於曾12度獲全球最佳機場的新加坡樟宜國際機場今年跌落第二位，卡塔爾多哈哈馬德國際機場重奪最佳機場寶座。其餘排名前十亞洲機場，分別是第三位韓國首爾仁川機場、第四位日本東京羽田機場及第五位同樣東京的成田機場。



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Skytrax每年讓客戶評選全球最佳客運機場，2024年結果周三公布，香港國際機場去年排名33位，今年飆升22位至全球排名第11，遺憾以些微之差落選十大。

近年最佳機場稱號多數由新加坡樟宜國際機場及卡塔爾多哈哈馬德國際機場競逐，去年由新加坡第12度奪得首位，今年新加坡則降至第二位，由卡塔爾重奪最佳機場寶座。

全球十大機場，亞洲區表現出色，除了第二位的新加坡，第三至五名亦由亞洲機場奪得，分別是韓國首爾仁川機場、日本東京羽田機場及東京成田機場。歐洲「一哥」則由法國巴黎戴高樂機場奪得，該機場排名全球第六。

其餘亞洲機場方面，日本關西機場稍跌3位至18位、內地廣州白雲機場微跌一位至第25位、日本福岡機場上升4位至第26位，內地海口美蘭機場微跌1位至28位。其餘內地深圳機場、上海虹橋機場、台灣桃園機場則分別排37、44及66位。

東京羽田機場. （Getty）

機構表示，首爾仁川機場被選為最適合家庭機場，東京羽田機場則是世界最整潔機場及有最好的無障礙設施。日本北海道新千歲機場在多方表現有顯著改善，被評為世界進步最快機場運。至於廣州白雲機場則榮獲內地最佳機場獎，深圳凱悅酒店則獲中國最佳機場酒店稱號。