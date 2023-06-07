「沈大師」、詹培忠開班授「秘笈」？　沈振盈：與我無關勿誤信

本港投資騙案持續發生，近日散戶圈流傳「投資班」，有人偽冒著名股評人「沈大師」沈振盈，自稱早年中風，趁現在將「40年的股海秘笈」傳授給「同學會」。

沈振盈接受《香港01》查詢時澄清：「子虛烏有！」他指騙徒會提示「學生」在指定時間購入指定股票，實情是騙徒「唱高散貨」，他又明言自己多年無更新Facebook，現時平台上多個「沈振盈」專頁與他無關。

翻查Facebook，除了沈振盈外，久未露面的立法會議員詹培忠、股評人郭思治等，都有偽冒個人專頁湧現，以同樣手法行騙。



股評人沈振盈向《香港01》表示，早年已發現有人冒用他的名義，四處推廣「投資課程」，亦曾因此而報警，惟近期變本加厲，宣傳鋪先蓋地，認為有需要高調澄清，避免再有人「中伏」。

沈振盈強調：「我身體健康，好OK！呢啲說話係子虛烏有，博你信任同可憐，話有獨門秘法，呃人入免費群組，再用啲街邊料呃人投資。」

據他了解，騙徒會在「免費課程群組」冒認著名「股評人」，在通訊群組中提供「貼士」，指示「學生」在指定時購入指定股票，實情是股價倍升後，騙徒散貨，學生高位接貨，騙徒之後於操盤的庄家對分利潤。

沈振盈又說，自己雖然有官方facebook專頁，但已很久未更新。

翻查證監會的FB專頁，其實早於上月中已找來被盜用相片股評人，拍片分享提醒市民小心騙徒，惟該帖文觸及率未算高，或令大部份市民未能警覺。

證監會FB專頁截圖

警方今年5月公布，在2020年至2022年錄得投資騙案，由510宗上升4.5倍至2,850宗，損失金額由8.6億倍升至18.6億元。警方留意到有人假扮專家，在社交平台誘騙投資內地A股，今年1至4月內地股票投資騙案錄得79宗，涉款7,174萬元，去年同期只有1宗涉款6萬元。