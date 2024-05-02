機艙實況曝光｜國泰嚇機暴雨試降失敗急升　乘客從驚呼到大喊加油

本港近日天氣不穩，天文台前晚（4月30日）曾發出黃色暴雨警告信號，至少10班航班因惡劣天氣未能正常降落，須在港上空盤旋或轉機至其他機場。 其中由上海往香港的CX341航班連續兩次降落失敗，其中一次更於短短兩分鐘內急升千米。 有內地乘客於抖音發布短片，顯示當時航機顛簸，機艙內實況嚇人，幸好不停有人鼓勵安慰，機上「加油」聲不絕。



翻查航空追蹤網站flightradar紀錄，航班CX341前晚7時多靠近香港機場，並準備降落，下降至離地500英呎（約152米）時，選擇復飛並急促上升，兩分鐘內已升至4,300英呎（約1,310米）高空，六分鐘內更攀升至離地7,100呎（約2,164米）。

挺住，機長會把我們安全帶到香港的，加油！

航機顛簸掀恐慌 「離死亡最近的一次」

多名內地乘客在社交平台分享空中驚魂，其中有人至抖音發布當時畫面，拍攝者因航機顛簸，令畫面搖冕，後來更漆黑一片，但背景傳來多名乘客同時恐慌尖叫。未幾有乘客呼籲大家「不要叫」，安撫其他乘客稱「挺住，機長會把我們安全帶到香港的，加油！」隨後雖仍有少數乘客驚呼，但不少人高喊「加油！機長加油！」、「無事的！」

（小紅書截圖）

另有內地乘客在社交平台「小紅書」表示，當時顛簸非常，「屁股離開座位起碼三四次」，機上小朋友狂哭、嘔吐聲此起彼伏、物品散落一地，甚至「空姐都哭了」，形容機上乘客都是生死之交；另有乘客更指當時已在手機寫好遺書，「離死亡最近的一次」。

航班CX341試降落兩次失敗，以較崎嶇路線在空中盤旋約兩小時才改降深圳寶安機場。（flightradar截圖）

航班降至離地約152米 復飛後兩度急升

翻查航空追蹤網站flightradar紀錄，航班在重新攀升後，在赤鱲角北面及屯門上空環繞一圈，之後往香港東南偏南方向飛行，飛越南丫島，於珠海北尖島以南海域上空，盤旋約3個圈，才沿香港西面路線，飛越港珠澳大橋，返回機場準備嘗試第二次降落。

（小紅書截圖）

但第二次尚未靠近機場，在港珠澳大橋對出海面、離地1,500英呎（約457米）時已選擇再次復飛，飛過機場直達掃管笏上空轉彎，一路南飛到珠海大萬山島，圍繞萬山列島兜一個圈，再北上珠海市，最終因無油，經珠江三角口飛抵深圳寶安機場順利降落，前後在空中盤旋接近兩小時。航班最終凌晨再起飛回港。 ，「離死亡最近的一次」。