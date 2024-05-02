五一煙火有內地客稱不似預期　崔定邦籲清楚宣傳規模　免產落差感

首演維港煙火表演首五一上演，評價褒貶不一，旅遊促進會總幹事崔定邦今日（2日）指，有留意到有人在網上戲稱煙火表演為「煙霧表演」，他認為純屬天氣問題，整體評價都是滿意的。他認為，當局可以講清楚煙花表演規模大小和最佳觀賞位置，免造成旅客有期望落差。批發及零售界立法會議員、 自由黨主席邵家輝則指，煙火表演為香港添加亮點，帶來好口碑，可以吸引更多旅客。



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昨日（1日）是五一黃金周首日，旅發局昨晚8時在尖沙咀海濱花園對出海域，舉行首場常規化海上煙火表演。有內地旅客在觀看煙火後頗有微言，認為煙火煙霧太大影響效果，看不到旅發局宣傳會有的特別煙火圖案，加上煙火花樣不多，導致「差一點節日感覺」。

煙火表演為本港加多個亮點 邵家輝籲政府「做多啲」

批發及零售界立法會議員、 自由黨主席邵家輝在港台節目《千禧年代》中表示，煙火表演可為本港「加多咗個亮點」，會為香港帶來好口碑，傳去內地各城市，吸引更多旅客來港。他認為，政府可以「做多啲亮點，搞多啲好玩、特別嘢」，相信除了可以吸引內地旅客，亦可以吸引亞太區的旅客。他續指，政府可投放更多資源在宣傳上，令旅客更清楚了解盛事的詳細資料，更好計劃行程。

有人在網上戲稱煙火表演為「煙霧表演」 崔定邦稱整體評價滿意

旅遊促進會總幹事崔定邦在節目中指，發現有原來有很多旅客會為看煙火表演而特意來港，「有少少喜出望外」，證明當局有做到宣傳。（資料圖片／梁鵬威攝）

旅遊促進會總幹事崔定邦在節目中指，發現有原來有很多旅客會為看煙火表演而特意來港，「有少少喜出望外」，證明當局有做到宣傳。他續指，內地社交平台《小紅書》上有很多KOL都介紹昨晚的煙火表演，他認為《小紅書》很大程度上影響旅客接收旅遊資訊。

另一方面，崔定邦表示，有留意到有人在網上戲稱煙火表演為「煙霧表演」，他認為純屬天氣問題，但旅客整體評價而言，都是滿意的。他表示，「社交平台上面，大家講幾句都係好平常嘅事啦」。

他續指，煙火表演與十一國慶煙火表演的不同，並沒有國慶、年初二的規模大，所以可能在尖東海濱、星光大道、灣仔碼頭才會看得比較清楚。因此當局可以講清楚煙火表演的規模的大小和最佳觀賞位置，以免造成旅客有期望落差。