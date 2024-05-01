五一海上煙火︱內地客觀後感不像宣傳圖　青島網紅分析欠震撼原因

【五一黃金周/維港/煙火表演】今日（1日）是五一黃金周首日，旅發局今晚8時在尖沙咀海濱花園對出海域，舉行首場常規化海上煙火表演。有內地旅客在觀看煙火後頗有微言，認為煙火煙霧太大影響效果，而且看不到旅發局宣傳會有的特別煙火圖案，加上煙火花樣不多，導致「差一點節日感覺」，惟她們都沒太失望，因只是順道觀看表演，並沒有特別行程安排。



青島網紅楊文濤認為今天或因天氣問題，看到的煙火霧氣太大，以及放的高度不夠，導致效果不夠震撼和壯觀，不過如期舉行已是意外驚喜，「原本以為會取消」。



「5月1日煙火表演」是旅發局舉行的首場常規化煙火匯演，吸引不少旅客前往尖沙咀海旁觀看。（梁鵬威攝）

煙火煙霧太大：效果沒有圖片上好

海上煙火表演吸引不少市民及遊客到尖沙嘴及港島北沿岸觀看，晚上7時半左右在香港文化中心、星光大道及尖沙咀海濱花園的海旁都人頭湧湧。

從北京、杭州來港玩4天的兩位不願上鏡的張小姐，今晚7時左右便到尖沙咀海濱等看煙火，她們表示，煙火的煙霧影響了效果，受煙霧遮擋，在現場只能看到稀稀疏疏的煙火，但對比起在社交媒體「小紅書」上看到有關旅發局煙火的帖文，圖上煙火效果十分絢麗，她們認為，現場看「效果沒有圖片上好，這不是天氣原因」。

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「自己放幾千塊的煙火都比這個效果好」

旅發局在宣傳時指，煙火會有特別圖案，如HK字樣、笑哈哈符號等，兩位張小姐又表示，沒有看到這些圖案，對比起在上海外灘看的煙火，香港這個煙火「差了一點，差了效果，煙火寥寥無幾，沒有那個感覺」，「自己放幾千塊的煙火都比這個效果好」；惟她們表示雖有少許失望，但「也還好，不覺得太浪費時間，因為本來也沒事做」。

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煙火與想像中有差距：有一點少失望

從東莞來逗留一晚的旅客方小姐則表示，尖沙咀海旁很熱鬧，她在7時50分到時，只能擠在外圍看，「之前還蠻期待，看了後比想像中有差距。」她期望煙火會更隆重、花樣更多，但看了後她認為不夠燦爛，沒有宣傳中的人花樣和圖案，且規模太小，「差一點節日感覺」，「有一點少失望，但還好，因為本來就是順便看看而已。」

東莞來的旅客方小姐表示，煙火沒想像中璀璨，「差一點節日感覺」，不過她只是順道看看，因此並沒有感到太失望。（梁祖兒攝）

青島博主覺香港中西文化匯聚獨特：在內地找不到這樣的城市

青島自由行旅客楊文濤指，今次經自由行計劃來港，他指比以前方便得多，20分鐘的就可過關，因不用再像以往般，需在羅湖口岸找旅行社才能過關來港。他認為今天或因天氣問題，看到的煙火霧氣太大，以及放的高度不夠，導致效果不夠震撼和壯觀，「現在放已是意外驚喜，原本以為會取消」。

楊文濤是微博、小紅書博主，他指，今次經自由行從青島來港旅遊方便得多，只需20分鐘便可過關。（梁祖兒攝）

楊文濤同時是微博和小紅書博主，主要分享親子旅遊的帖文，今次與太太和小兒子來港旅行。他表示都會拍視頻上傳社交媒體，他認為香港是一個獨特的城市，東方文化與西方文化碰撞但並不衝突，而且具有煙火氣，「在內地找不到這樣的城市」。

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