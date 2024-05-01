五一海上煙火｜大學生早4.5小時霸位影相　兩部相機捕捉心型圖案

今日（1日）是內地五一黃金週假期首日，旅發局今晚8時在尖沙咀海濱會有海上煙火表演。有愛好攝影的城大學生仍攜同兩部相機，早早在3時半便在煙花躉船前，霸定頭位等影煙火。「無諗過今日人比較少，以往通常呢個位已經企滿人」，他認為「喺夜晚個天會清返」，現時下微雨的天氣對放煙花應該影響不大。



旅發局早前公布「5月1日煙火表演」最佳觀賞位置時尖沙咀海濱花園（近尖東）對出海域；但近日天氣頗不穩定，昨晚更一度有黃色暴雨警告及雷暴警告，不過旅發局今日下午已公布今晚如期舉行。

記者今日下午3時半在尖沙咀海濱花園所見，雖然天氣仍是陰涼，帶有微微細雨。放煙火的兩艘躉船已就位。不過，海濱花園沿岸的人流暫時不多，遊人甚少在海旁停留，多打卡後便繼續前。

攝影愛好者在躉船前霸頭位：以往通常呢個位已經企滿人

現正就讀大學的黃同學是攝影愛好者，今日的天氣仍無阻其前來影煙花的心情，他在下午3時半便到對正煙花躉船的位置架機，望能用2部相機拍下煙花綻放的美景，「之前朋友都會一齊嚟，但今日落雨話唔嚟」，所以他只好隻身前來，並不擔心天氣會影響煙火效果，他相信「夜晚個天會清返」。

他表示，沒料到今日海濱花園會較少人等看煙火，「以往通常呢個位已經企滿人，可能因為天氣關係。」他此前在金紫荊廣場、寶馬山及炮台山東岸公園主題區都有影過煙花，「下午時間都至少八成爆啦。」

期待特別心型煙花圖案：畀到香港一個心

他續指，在一年前左右愛上攝影，希望可透過攝影抒發壓力，在今晚拍照後，他亦會將照片上傳至社交媒體與朋友分享。他分享道，最期待今次煙花的特別圖案，包括HK字樣、笑哈哈及心型符號，冀這些圖案可呈現發奮圖強的精神給香港人和旅客，亦都「畀到香港一個心」，同時刺激香港經濟。

江蘇旅客：如果下雨比較大就不會撐著傘等

從江蘇南京來港旅遊三天的馬小姐今天第一天訪港，先在灣仔逛逛，然後再到尖沙咀商場看看，晚上在附近吃飯後便會前來看煙火。她指，雖然不會現在就開始在海旁等候煙火發放，但因怕封路，亦會在晚飯後提早前來「霸位」。她亦表示對天氣狀況有點擔心，「如果下雨比較大就不看了，不會撐著傘等。」