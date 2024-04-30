流感｜衞生防護中心分析病毒株由H3轉為H1　流感高峰期將延長數周

近期流感個案上升，幼兒及兒童重症增加，衞生署及醫院管理局今日（30日）就此會見傳媒，呼籲市民提高警覺。衞生防護中心傳染病處高級醫生黃凱基表示，近日流感活躍程度持續在高水平，最新流感實驗室檢測陽性比率升至9.76%，料會持續一段時間。今次流感病毒初期為H3病毒株，至4月開始則轉為H1病毒株，由於病毒株改變，故參考過往情況，流感高峰期會稍為延長。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君預計，將延長數星期，佰否成為史上最長一次冬季流感高峰期則有待觀察。



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黃凱基表示，自一月踏入流感高峰期後，近日流感活躍程度持續在高水平，最新流感實驗室檢測陽性比率升至9.76%，料會持續一段時間，公立醫院入院比率亦已升高於基線水平，料流感高峰期持續一段時間。

他指出，今次流感病毒初期為H3病毒株，至4月開始則轉為H1病毒株，由於病毒株改變，故參考過往情況，流感高峰期會稍為延長。

他分析近日的死亡個案，559宗重症成人個案中，當中346宗為死亡個案，重症個案中有七成未打針。至於兒童個案方面，有22宗重症個案，當中三人死亡，重症個案中有八成未打針，主要併發症為嚴重肺炎。

黃凱基表示，雖然長者及兒童的疫苗接種率比之前高，但仍有不少人未打針，呼籲其盡快接種疫苗。

衞生防護中心提醒，本地季節性流感活躍程度過去兩周持續顯著上升至高水平，並可能會在未來數周進一步攀升及在高水平維持一段時間，呼籲市民預防季節性流感及其他呼吸道感染疾病。（資料圖片／林若勤攝）

至於新冠方面，他指出，近日留意到病毒活躍程度有稍為上升，而近日有3宗重症兒童個案，均沒有接種疫苗。他強調，現時疫苗對流行病毒株JN.1有效及安全，呼籲未打針的市民盡快打針。其他呼吸道感染疾病方面，鼻病毒和腸病毒的兒童入院比例約有21.6%；腺病毒就是8.6%，呈下降趨勢。

他重申，料流感高峰期持續一段時間，故相信未來將有更多爆發及重症個案，呼籲市民盡快接種疫苗。他又指，如有呼吸道病毒症狀、身處人多的室內地方等，都應戴帶口罩。

張竹君表示，預料可能需幾星期流感活躍程度會回落，但大家不容忽視，加上內地有些地區正流行乙型流感，故實際高峰期會維持多久仍不清楚。

醫管局總行政經理（聯網運作）李立業表示，過去兩星期公院服務需求有輕微上升情況，當中兒科病床使用率由90%上升至110%。由於明日（1日）為公眾假期，預料求診需求會上升，醫管局已制定一系列措施應對。此外，醫管局14間普通科門診會在明日繼續開放，為市民提供服務。

至於內地要求各地五一長假期加強防疫入境要抽驗新冠核酸，張竹君表示，以其所知措施沒有改變只是加強了宣傳，而本港會維持現時的措施，如體溫檢測，而其中帶口罩亦是十分重要，建議人多地方都帶口罩。

被問到為何兒童重症個案突然增加，她表示，此是因為流感活躍度高了，而腦病變都是文獻上流感常見的併發症，與個人體質及遺傳有關。

李立業則補充，醫管局現時受壓主要為兒科，除了會增加臨床及支援職系的人手外，實驗室檢測服務都會增加支援，而如病床爆滿，亦會將較大年紀的小朋友轉到內科成人病房治療。