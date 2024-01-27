大富豪夜總會準備翻生　直擊褪色夜蒲聖地　勢變身高檔夜場｜燈神

近幾年零售市道疲弱，尖沙咀等核心街舖周圍都係吉舖，間間舖頭都喊救命話冇生意。昔日見證香港夜生活多采多姿嘅夜蒲聖地尖東（尖沙咀東部），過去十幾年更加一直沉淪，往日大量夜總會雲集、紙醉金迷盛況不再。不過燈神最近聽到一個天大喜訊，就係事隔多年終於再有全新娛樂場所進駐尖東，而且正正就係昔日大富豪夜總會舊址，規模相當之大，足足有約5.6萬平方呎，聽聞月租更加高達140萬元！



燈神見有好消息出現，即時問下有冇相熟老友可以帶去直擊一下呢個新場狀況。日前去到現場，原來已經準備緊全面大裝修、開始進行緊大翻新的前期工作，一班工程人員正在研究點樣設計、開則。燈神仲收到小道消息，新租戶將會主打年輕人路線，仲話全場有機會分間成幾十間廂房，睇嚟裝修都會有排搞。不過等耐啲都冇乜所謂，事關尖東近年成日被外界嘲笑整個區好似「五十年不變」，猶如永遠停留80年代，所以燈神都好希望見到尖東再次興旺！



尖東被嘲「五十年不變」、永遠停留80年代

再有新娛樂場所進駐尖東，真係令人十分興奮，但燈神向身邊朋友八卦一下其實新租戶係何方神聖，「問十個、十個都話唔知」。不過有位朋友就同燈神講，依單巨額租務確實千真萬確，仲話帶埋燈神入去行個圈！

近年巨舖一直招租 甚少租戶洽談

燈神日前膽粗粗就同老友過去尖東，望一望大富豪夜總會舊址依家係什麼狀況。呢個巨型舖位大門招牌位置，其實近年一直都掛住招租廣告，標榜「地庫5萬呎、地舖逾萬呎，可作旗艦店」，不過過去幾年一直都未有聽聞有租客洽租。

地舖位處商場中庭 貫穿樓上三層

行到大門口位置，就見到有告示話呎個巨舖準備進行裝修工程，附近仲有幾位工程人員準備開閘入去。一打開大閘，就見到地舖位置，目前就係一個清水狀況，沒有任何裝修，地下純粹係石屎水泥地，但就勝在呢個地舖正正就位於整個商場的中庭位置，因此樓底十分高足足有三層，樓上1樓、2樓、3樓位置都可以直接望向呢個地舖，相信完成大裝修之後，一定好有架勢！

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地舖設扶手電梯直落5萬呎地庫

地下舖位右方就有條扶手電梯直接通往地庫，燈神望一望呢條扶手電梯，原來左右兩邊都有啲裝修係度，仲有唔少名牌手袋、手錶嘅廣告。原因無他，因為大富豪夜總會一早就喺2012年結業，聽聞之後舖位業主、大富豪夜總會創辦人羅焯，就將成個場轉租咗俾免稅店，月租仲高達135萬元，相信扶手電梯兩旁的廣告就係由免稅店遺留下來。

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工程人員於地庫Set up 擺放多支大光燈

通過短短一條扶手電梯後，就到達昔日大富豪夜總會的核心位置，即涉及約5萬平方呎的巨型地庫，呢個地庫佔地大得十分驚人，真係好難想像到尖沙咀核心區，竟然會有一個如此龐大的地庫舖位。由於裝修工程仲未開始，所以職員都喺地庫各個位置做Set up先，周圍都放返幾支大光燈，照返光成個場先可以開始重新設計場地、開則畫圖重新分間呢個5萬呎巨型地庫舖位！

依家個場就同樓上地舖一樣，都係交吉石屎水泥地狀況，基本上就乜都冇，真係好難聯想到昔日大富豪夜總會多采多姿、紙醉金迷的盛況。

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分間幾十間廂房 偏向高端、年輕人路線

老友就拍拍燈神膊頭話「呢個場遲啲就唔同晒！以前好日子好快就會回歸！」老友仲透露，呢個巨型地庫舖位暫時已經有一個初步構思，全場會重新大裝修，並分間幾十間廂房，大部份都會提供卡拉ok設備，設計風格就偏向時下年輕人路線，如果唔係就好難吸引後生仔。

巨舖裝修費估計高達6000萬

至於要幾耐先完成裝修，老友就話真係唔知要搞幾耐，事關全場5萬幾呎，規模非常大，依家連裝修費都未計清楚要幾錢，但估計至少會有8位數，過千萬係一定走唔甩，如果以平時住宅裝修費每呎1,000元，咁成個巨舖完成裝修可能都要6,000萬元先搞得掂。

事實上，燈神最近喺市場上亦聽聞，呢個巨型舖位將會打造綜合娛樂場地，總之⾷牌 、酒牌、卡拉OK牌及表演牌等等都會申請返，入邊會有齊舞池、舞台、夜店、卡拉ok、酒吧、廂房等等夜場設備，而且仲會行高端路線！

大富豪夜總會（網上圖片）

業主為夜總會教父羅焯 回歸買入舖位「馬照跑、舞照跳」

燈神望返啲舊資料，舖位業主羅焯原來有夜總會教父之稱，早喺1983年房地產市場處於低潮時，以平價租金每月26萬元租用大富豪夜總會舊址，即係新文華中心地下及地庫5.6萬呎巨舖。因為果陣潮流興起日式夜總會，所以羅焯就創造咗大富豪夜總會，喺80年代、90年代期間非常受歡迎，當時高峰期聽聞全場有過千名公關小姐！

而喺1997年回歸前一年，羅焯喺1996年以1.86億元買入整個舖位，繼續「馬照跑、舞照跳」！不過之後經濟環境持續欠佳，夜總會生意都一落千丈，最終喺2012年結業，完成歷史任務。

↓大富豪夜總會昔日環境、盛況↓

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↓新文華中心近況↓