尖東翻生？　大富豪夜總會舊址傳140萬租出　新租戶料為娛樂場所

尖沙咀東為昔日市民夜蒲聖地，不過在十多年前已經走下坡，區內夜總會店舖也早已式微。原為尖東大富豪夜總會的新文華中心地下及地庫逾5萬呎巨舖，市傳最新以每月約140萬元租出，新租戶或把上述舖位打造為綜合娛樂場地。



上述舖位為尖沙咀東部科學館道14號新文華中心地下及地庫，地下面積約6,000平方呎，地庫面積約5萬平方呎，合共約5.6萬平方呎。該舖位原為尖東大富豪夜總會，惟在2012年已經結業，及後轉租予免稅店，月租約135萬元，惟經營一段時間後已結業。據悉，該巨舖近年推出放租及放售，叫價高達3億元。

業主為大富豪夜總會創辦人羅焯 1996年買入價1.86億

翻查資料，上述巨舖業主正為大富豪夜總會的創辦人羅焯，他於1996年以1.86億元買入該舖，以最新市傳月租約140萬元計算，租金回報約9厘。

東方棕泉200萬租旺角5層巨舖

事實上，近月核心區也有巨舖獲娛樂相關行業租用，如「玩具大王」蔡志明持有旺角亞皆老街宏安大廈基座5層巨舖，在1月份獲經營多種不同娛樂相關事業的東方棕泉老闆莫應光及相關人士，市傳以每月約200萬元租用，涉及樓面約2.5萬平方呎。該巨舖過去曾由百老匯電器租用長達10年，高峰期月租約400萬元，反映最新月租回落約一半。