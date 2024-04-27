投資大富豪盈利破億、一年回本？　計劃書見錯漏小心提防｜燈神

燈神小時候不時聽到成年人談及「大富豪乜乜乜」。當時年少無知，自然不明白為何大人們會對大富豪高談闊論。年長，才知道大富豪是指位於尖沙咀東部的日式夜總會。直至2012年結業，燈神一直無機會到現場參觀，當然無法感受到當年的紙醉金迷時代是甚麼模樣，所以今年初時知悉有財團租用舊址，並計劃發展成高檔夜場時，便即時到現場考察。日前有好友向燈神傳發一份「大富豪夜總匯投資方案」時，便即時閱讀。一看，腦海中產生不少疑問。



市場瘋傳「大富豪夜總匯投資方案」 10月12日開幕

可能這方案相當初步，所以這份希望集資1億元的投資者計劃，竟只得一頁紙，相當「簡約」。內有提及新的大富豪將於今年10月12日開幕，並預料在今年錄得75.52萬元盈利。以大富豪的號召力，不足2個月錄得逾75萬元盈利不足為奇，可是方案預測在明年及2026年，分別錄得4,030萬元及1.24億元盈利，卻未有加以解釋盈利有如此強勁的增長，使燈神大為不解。同時又預測投資回本期只須12個月至15個月，按目前本港經濟及投資環境，這樣的投資回報絕對吸引。至於如何可以達到有關目標？同樣並無提及。或許收到的文件屬投資方案「簡約版」，所以無詳細解釋。

↓↓大富豪夜總會舊址今年4月份情況↓↓

尖沙咀東部科學館道14號新文華中心地下及地庫，合共約5.6萬平方呎。該舖位原為尖東大富豪夜總會，惟在2012年已經結業，近月市傳獲財團以每月110萬元租用，重新發展高檔夜場。（香港01相片）

兩年後盈利破億 回本最快12個月？

據方案內指出，現時公司估值為2億元。假設估值不變，以明年預測盈利逾4,000萬元，即市盈率為5倍。若以2026年的預測盈利1.24億元計算，市盈率更低至1.6倍！雖然現時港股市值低迷，現時恒指市盈率仍超過9倍。單看數字，方案吸引力遠勝港股。加上回本期只屬12至15個月，按目前本港投資市道而言，當然惹人注目。是否「Too good to be true」？當然世界上有不少投資項目有極高回報，或許是燈神仍是太年青，暫未能遇上。

市傳流傳的「大富豪夜總匯投資方案」，惟內容出現不少錯處。

投資計劃書籌集1億 卻錯字多多

文件內亦有不少地方令燈神有疑問。在文件內股東的東字是簡體字，又指出2025年盈利4,000萬元﹑2025年盈利1.24億元，按字面上的理解，應該是指2026年盈利為1.24億元。明白到手民之誤總會發生，但這份投資計劃書是希望籌集1億元，發布前是否有必要再三細閱，以避免出現錯漏？

投資方案內既提供極具吸引力的投資回報外，亦指出每投資1,500萬元，公司便會協助辦理1人申辦香港居民身份證。由於方案內並無過於詳細提及，有關協助投資者申辦香港居民身份證的具實內容。燈神的疑問，相信不少讀者也有同感吧。

大富豪夜總會（網上圖片）

律師謝天良：非公開渠道招募股東 則不屬集體投資計劃

最後的疑問，就是有關這是否屬於一份集體投資計劃？為了解答此疑，燈神分別向證監會及法律界專業人士請教。證監會表示﹕「我們對個別事件不予評論。」另證監會就集體投資計劃秩規管提要，指出根據《證券及期貨條例》，集體投資計劃大致上具備以下四個相關元素：該類計劃必須涉及就財產而作出的安排；參與者即使有權就該財產的管理獲諮詢或發出指示，他們對有關財產的管理並無日常控制；該財產整體上是由營辦有關安排的人或代該人管理的，及／或參與者的供款和用以付款給他們的利潤或收益是匯集的；及有關安排的目的，是讓參與者能夠分享或收取從取得或管理該項財產而產生的利潤、收益或其他回報。

律師謝天良指出，本港的私人公司可容許有50名股東，只要在招募股東過程中不是透過公開渠道，如利用社交媒體，便不屬於集體投資計劃。就如不少餐飲企業，發起人透過簡單的商業計劃，以不公開方式物色投資者。他亦指出另一個是否被視為集體投資計劃，在於投資者是否僅投放資金，卻並無管理權。可是大富豪的計劃方案，投資者是可以擔任董事，當然日後投資者在公司內擁有多少投票權是另一個問題。一般而言，香港公司是按股權釐定投票權。總括而言，他不認為是集體投資計劃。

至於方案內提及，投資者如投資額每達1,500萬元，會協助1人申請香港居民身份證。謝律師指出公司僅是代辦申請，或是協助申請工作簽證，是否申請成功自然由當局決定。

香港調解仲裁中心主席蘇文傑律師則指出，文件有3個位置須要注意，包括今次大富豪物色的投資者是否為擁有800萬元或以上流動資金—即被介定為專業投資者的人士﹑同時是否向公眾發送有關文件，以及相關投資者是否具有日常管理控制權。由於文件內指出，每投資1,500萬元便可以向董事會委派1名董事，理論上在公司內擁有管理控制權。

談及有關公司聲稱投資者每投資1,500萬元，便會代辦申請1人的香港居民身份證時，蘇律師指出這應該是指公司視有關董事為僱員，以代為申請工作簽證。不過對於投資100萬元及500萬元的投資者，卻未有提及為作為助理及聯席董事申請工作簽證。

律師蘇文傑：不明尚未營運 如何有2億估值、盈利預測

蘇律師亦指出，不明白目前公司尚未營運，又如何有2億元估值，亦不明白何以作出相關盈利預測。

燈神再次重申，由於個人見識少，所以才提出上述的疑問。若相關公司能提供更詳盡的內容，讓大家可以有更深入的理解。

↓↓大富豪夜總會舊址今年1月份情況↓↓

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