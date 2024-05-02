報稅2024｜上年稅收跌　許正宇料商業登記增、股市轉好將有利税收

稅務局今日（2日）公布向納稅人發出約244萬份個別人士報稅表，2023/24年度整體稅收3,420億元，較2022/23年度的3,602億元，減少5%或182億元。財經事務及庫務局局長許正宇傍晚於社交平台撰文指，展望未來政府推動盛事經濟，訪港旅遊業進一步復蘇，更多市民、商務及觀光旅客在港消費，期望當經濟持續增長，會為香港帶來更多收入。



至於印花稅，他指樓市「撤辣」之後，3月份的物業註冊量已見上升；同月的物業交易印花税收入也比2月份為多，初步評估樓價及交投量會維持平穩。此外，他也提到近期本港股市氣氛轉好，加上中國證監會4月19日宣布五項措施，料有利市場長遠發展，及證券交易印花税税收。



財經事務及庫務局局長許正宇傍晚於社交平台撰文，提及對個別稅種的稅收較上一課稅年度有所減少的看法。（資料圖片）

財經事務及庫務局局長許正宇今日傍晚在社交平台撰文，提到對未來税收預算的看法。就務局展望2024/25年度利得税税收預算，比2023/24年度的税收多6%，他提到截至今年3月底，商業登記數目較去年同期多約13,000間，預計利得税納税人數目亦會隨之增多。

他又指，今日公布的2024年第一季的本地生產總值預先估計數字，亦較上年同期實質上升2.7%，錄得溫和增長。展望未來政府推動盛事經濟，訪港旅遊業進一步復蘇，更多市民、商務及觀光旅客在港消費，期望當經濟持續增長，會為香港帶來更多收入。

印花税方面，2023/24年度印花税税收491億，較上一年減少30%。他指，主因包括住宅物業及非住宅物業交易文書加蓋印花的數目減少、及證券交易印花税税收減少。但「撤辣」之後，3月份的物業註冊量已見上升；同月的物業交易印花税收入也比2月份為多，政府初步評估樓價及交投量會維持平穩。

他又提到，即使在2023/24年度證券交易印花税税收減少，但近期本港股市氣氛轉好，市場也憧憬創科和人工智能業務的新機遇與業務增量，加上中國證監會4月19日宣布五項措施，有助拓寬境内外投資者的投資選擇，吸引更多資金流入兩地的資本市場，惠及市場的長遠發展，以及證券交易印花税税收。