上年度稅收3,785億創新高　離港清稅申請飆81%　稅局：不代表移民

稅務局2021/22年度整體稅收達3,785億元，創下歷史新高，按年增加14%。雖然2020/21年度利得稅應評利潤整體增長下跌2%，代表企業利潤下降，但仍收到利得稅1,673億元，按年增23%，升幅為各稅項中最多。同時，稅務局上年度接獲5.6萬宗離港清稅申請，按年增加2.5萬宗、即81%。稅務局局長譚大鵬強調，納稅人離港超過一星期，僱主即需報稅，有關數字不反映移民情況。



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整體稅收增14% 利得稅增23%至1,673億元

根據稅務局數字，2021/22財政年度稅收臨時數字達3,785億元，增加477億元，按年增14%主要稅項方面，利得稅收入最多，增長亦最多，收1,673億元，上升23%；印花稅則收966億，上升12%。至於薪俸稅收755億元，只較上一年增加5億，按年只增1%。

公司評稅利潤整體跌2% 緩繳暫繳稅減 帶動利得稅向上

2020/21年度利得稅應評稅利潤整體增長錄得2%跌幅，但利得稅稅收反增23%，譚大鵬解釋，因20/21年有8,000宗緩繳暫繳稅申請，而21/22年度則大幅降至4,600宗，故實收暫緩稅有所增加，相關稅收亦因而增加。博彩稅方面，因六合彩恢復攪珠，21/22年共收254.3億元稅收，按年增加22%。

預料22/23年度稅收3,900億增3% 稅局：前景不是極樂觀

譚又表示，預料22/23年度稅務局將收3,900億税收，按年增3%，並稱因疫情漸趨穩定，故相信有所升幅，但強調升幅有限，對前景亦不是極樂觀。至於扣稅前納稅人數由191萬人下跌至182.1萬人，他解釋因近年經濟環境不佳，不少人失業及開工不足，因此跌出稅網，令整體人數下跌。

「打工皇帝」繳稅成謎 年薪90萬以上納稅人增4%

根據資料，今年共24.6萬名納稅人年薪在90萬元以上，升4%，年薪40萬以上人士佔整過百分比全部有所增長；至於最多納稅人的年薪範圍為20萬至30萬，約有40.7萬人，佔整體22.4%。為免暴露個別僱員所需繳付稅額，稅務局今年亦不公布最高薪俸稅繳稅項，故市民無法得知「打工皇帝」需繳多少稅。

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欠稅方面，21/22年度整體欠稅額達102.1億元，按年減少3%，評定的補繳稅款及罰款達29億元，平均每個個案補繳或被罰190萬元。

接5.6萬宗離港清稅申請

另外，譚大鵬透露，上年度共接獲5.6萬宗離港清稅申請，較上年3.1萬宗大增81%。他強調，由於市民離港超過一個月，僱主已需為員工申報，故有關數字並不代表移民情況。