耀榮中英文幼稚園明年8月停辦　校方稱受出生率跌、移民潮影響

再有幼稚園宣布結業。有約35年歷史、位於馬鞍山的耀榮中英文幼稚園將於明年8月1日停辦。該校校監胡一鳴昨日致涵家長，稱近年面對出生率下降、移民潮、跨境學童減少等因素，全港幼稚園出現收生不足問題，耀榮幼稚園收生人數不斷銳減，面對日益龐大的財政虧損下，難以繼續營辦。



（學校網頁截圖）

胡一鳴於家長信表示，經辦學機構和校董會商議後，議決於2025年8月1日起，停辦耀榮中英文幼稚園，將辦學權交回教育局。

他續指，為盡量減低停辦對學生的影響，校董會已通過即時停收K1學生，已註冊的新生會盡快退回註冊費，並提供訊資訊轉往其他學校就讀。至於K2升K3學生，他指，原則上可以選擇在原校完成K3後升讀小學。而K1升K2的學生，則由家長考慮9月是否轉讀其他幼稚園，或是在原校完成K2才轉讀其他學校讀，完成最後一年學習。

他指，校方保證現就讀K3及K2的學生將不受影響，學校人手資源、課程安排及畢業活動將如常不變。為了有較充裕時間及人手跟進停辦事宜，已成立一個由機構、校董會及校方組成的停辦工作小組，並預留一年多的時間，從今年5月初開始，逐步向各份者作出相關跟進。學校將於下周二（星期二）晚上安排家長會，向家長講解停辦的詳情。