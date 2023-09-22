根德園幼稚園停辦｜由7人學校變名校搖籃　譽神級幼園孕育3萬學生

九龍塘根德園幼稚園今（22日）宣布受移民潮、出生率下降及教職員退休潮影響，宣布在三年後停辦。創辦於1966年10月，至今已有57年歷史，當時至有7名學生，如今卻變作「名校搖籃」。創校翌年、即1967年學生人數雖增至約50人，同年經歷六七暴動，也曾遇過移民潮，但創辦人仍決心堅持辦學，並經過數十年的努力躍身為「神級」幼稚園，至今孕育約3萬名學生。



九龍塘根德園幼稚園（羅國輝攝）

1966年10月開學第一天只有7名學生

據根德園幼稚園校網介紹，該校創辦於1966年10月，開學第一天只有7名學生。該校由黃女士創辦，並擔任校長一職，她生於香港，1930年代末隨家人移民上海，其後遷回香港。

根據校網所指，黃女士因戰時在上海的經歷，令其深知教育的價值，其母亦時刻提醒女兒：「教育在你手，別人拿不了」，故在美國加州大學洛杉磯分校進修回港後，留意到1960年代香港幼稚園數量少、分佈較廣。

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根德園之名取自「根深葉茂」與「德才兼備」

校網指出，黃女士與家人住在九龍塘區一幢大屋，屋内甚寬敞、屋外有大花園，遂靈機一動就地創辦一所幼稚園，為根德園幼稚園由來。據黃女士所指，根與德，即為「根深葉茂」與「德才兼備」。

1966年開校時，7名學生每天只需上3小時，一學年上課10個月，每月學費45元；至第二學年、即1967年，學生人數已增至約50名，當時香港爆發嚴重社會動蕩，不少家庭選擇移民外國，但黃女士仍決心戰勝困難，堅持繼續辦學。

校監及創辦人黃女士（左）與其女兒、現校長梁女士（右）。（根德園幼稚園校網）

至1979年，鄰近根德道校舍、位於多實街的第二校舍正式啓用，面積較老校舍大一倍；1999年黃女士卸任校長職改出任校監，校長一職由其女兒擔任，當學生人數已增至1,800人，在香港私立幼稚園領域中穩佔一席之地。

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其後數十年，該校一直在幼稚園中名列前茅，是家長眼中的「神級」幼稚園，不少學生升讀名牌小學，也被視作「名校搖籃」。香港專業教育出版社「2023香港最具教育競爭力幼稚園50強龍虎榜」中，該校排名全港第三。

翻查過去報道，傳統名校拔萃男書院現任校長鄭基恩，在接受訪問時曾透露自己是根德園幼稚園學生，並升讀拔萃男書院，由2012年起擔任拔萃男書院校長至今。