文學獎增禁影射等條文　康文署引《明報》小學繪畫比賽：常見規則

康文署轄下公共圖書館今年復辦「中文文學創作獎」，並新增國安相關條文，以及在「作品來稿須知」中，列明參賽作品不得含有影射或誹謗他人成分、暴力、色情、粗言穢語、不雅，及任何令人厭惡的語言及行為等。相關條款被指定義不清，且影射等手法常見於文學作品。



康文署今午（3日）最新回覆查詢指，新增的規定常見於其他公開創作比賽，更列舉昨日以頭版報道事件的《明報》所主辦的「『談笑用兵 - 小中風篇』小學生創作比賽」也設有該條文，重申增加條文目的是希望參賽作品既能達到優秀文學水平，也符合一般社會人士普遍期望，不會影響參賽者的創作空間。



擁45年歷史的公共圖書館「中文文學創作獎」，經歷停辦兩年後，今年恢復舉辦。今屆報名表格中，公共圖書館方在「參賽者須知」中，加入國安相關條文，「作品來稿須知」一欄中，更增加新比賽條款，指明參賽作品不能有「影射或誹謗他人成分、暴力、色情、粗言穢語、不雅，及任何令人厭惡的語言及行為」，違者會被取消參賽資格。

新增的參賽規定被指定義不清，尤其文學作品常有影射手法，部份經典作品也有暴力、色情等描寫，新條文或會產生分歧。

康文署最新回覆指，公共圖書館會不時檢視其舉辦的推廣活動，並參考其他機構舉辦同類型活動時的活動形式及參賽章程等，以確保活動內容與時並進、符合大眾期望、及沒有違反或抵觸任何香港法例。

明報今年舉辦的「談笑用兵 - 小中風篇」小學生創作比賽有不可影射等相關條文。（「談笑用兵 - 小中風篇」小學生創作比賽表格）

引坊間繪畫和短片創作比賽反駁 同增相關比賽條文

該署更表示，新增的來稿須知，常見於其他公開創作比賽的參賽規則，更列舉昨日以頭版報道事件的《明報》，今年舉辦的「談笑用兵 - 小中風篇」小學生創作比賽，以及善導會舉辦的「CASH - 青年創意理財互動空間理財短片創作大賽」為例。

翻查《明報》相關比賽海報及詳情，該比賽屬於針對小學生的填色及繪畫比賽，並以加深小學生對「小中風」了解為目的。比賽參賽細則的第7條，有與康文署與新增須知如出一徹的規例，即不可含影射或誹謗他人成分、暴力、色情及不雅等行為。

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至於善導會主辦的比賽，則為短片創作大賽，共分中學組及青年組，須以理財為題，其影片規格也寫明同樣條文。

康文署又強調，「中文文學創作獎」目的是希望參賽作品既能達到優秀文學創作的水平，亦符合一般社會人士的普遍期望。比賽由本地資深作家、編輯、教育及文化界人士擔任的評審委員，在評審參賽作品時，亦會作出專業和客觀判斷，不會影響參賽者的創作空間。