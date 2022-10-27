文學獎新詩組從缺　楊潤雄：作者愛國便不會寫出危害國安作品

原定去年公布結果的香港中文文學雙年獎新詩組經評審後，公共圖書館延至本月公布該組結果「從缺」，據了解，原已獲推介得獎的三本詩集，去年被公共圖書館下架。文化體育及旅遊局長楊潤雄今日（27日）表示，康文署作為主辦方有最終決定權，指得獎作品要符合法例或社會道德標準，整體考慮後認為沒有作品符合要求就會從缺，他未有回應詩集是否曾獲評審委員會推薦或為何在圖書館下架等，僅指會考慮作品是否值得推廣及獎勵。



原定去年公布結果的中文文學雙年獎新詩組經評審後，公共圖書館延至本月公布該組結果「從缺」。文化體育及旅遊局長楊潤雄今早在電台節目中表示，康文署作為主辦方有最終決定權，指得獎作品要符合法例或社會道德標準。他又指並非每屆都一定要有作品得獎，如在整體考慮後認為沒有作品符合要求，就會從缺。

楊潤雄表示，康文署作為主辦方有最終決定權，指得獎作品要符合法例或社會道德標準。（陳葦慈攝/資料圖片）

文學創作與符合國安法無衝突

不過，當主持問到三本詩集是否獲評審委員會推薦或為何在圖書館下架，以及是否因觸碰到國安法「紅線」而從缺，楊潤雄均無正面回應，僅重申會考慮作品是否值得推廣及獎勵。他又認為，文學創作與符合國安法並無衝突，「理論上你唔係危害國家你唔會寫到啲嘢出嚟係危害國家，你如果愛國嘅，你寫啲嘢唔會話會令到睇嘅人，會有一個令到可以話作為煽動佢危害國定行為嘅嘢。」他強調，「對國家觀念有正確理解，愛護國家，係唔會有依個問題。」

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《蝙蝠俠：黑夜之神》被抽起 楊：相信個制度

另外，中環一個戶外活動放映活動中原訂會播放《蝙蝠俠：黑夜之神》，但由於主辦方接獲通訊事務管理局轄下的電影、報刊及物品管理辦事處指示，最後抽起放映，改為播放《鐵甲奇俠》。楊潤雄指香港一路以來對電影、報刊審查都有一套既定制度，都是接照機制辦事，如有不宜播出的內容便會要求作出刪減，如導演不接受便不可在香港上映，冀大眾可「相信返個制度」，今次事件並非特別針對某一套戲。

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盡快完成報告MIRROR演唱會事故

至於MIRROR演唱會事故發生至今近三個月，楊潤雄指見到12人最近恢復工作都感到好開心，認為他們有才華，冀早日有好發展。他指事件大家都「好唔想見到」，而康文署的調整工作已經接近完成，目前尚有部份建議上的字眼等要與業界商討，但就未能承諾何時會有報告，僅表示「盡快啦。」