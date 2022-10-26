文學獎被撤三詩集圖書館已下架　被指寫示威、劉曉波　或涉國安法

有逾30年歷史的香港中文文學雙年獎延期近一年才公布得獎名單，惟其中新詩組獎項罕有從缺（見另稿）。據悉，三本入圍詩集早前被指或涉及國安法而被公共圖書館下架，分別為周漢輝的《光隱於塵》、陳李才的《漫長的霧 黝黑的光》，以及曾詠聰的《戒和同修》，當中前兩者被指有部分內容分別描繪雨傘運動和反修例風波，後者其中一首詩作則以諾貝爾和平獎得主、《零八憲章》主要起草人之一的劉曉波為背景。



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周漢輝的《光隱於塵》。（網上圖片）

周漢輝的《光隱於塵》和陳李才的《漫長的霧 黝黑的光》均由石磬文化出版，當中周漢輝曾向傳媒確認，《光隱於塵》部份詩篇涉及雨傘運動，當中有提及「黃傘」字句，但強調有關內容全為其觀察，「作為一個作者的看法是，最好回到作品本身，作品說出了我的觀察與想像」，他亦明言，不明白為何公共圖書館會下架其詩集。周漢輝畢業於香港都會大學（前稱公開大學），曾獲藝術發展局頒發2014藝術新秀獎（文學）﹐2018年曾應邀代表本港赴美國愛荷華大學參與國際寫作計劃，其《光隱於塵》獲2020文藝復興純文學獎。

陳李才的《漫長的霧 黝黑的光》。（網上圖片）

至於陳李才的《漫長的霧 黝黑的光》，全本詩集分為三輯。有網上書店的內容簡介提到，該詩集「寫在一切迅速崩塌來不及反應的時代」，形容陳李才「以沉練文字定格這些日子的失重跌盪」。

有專注分析本港文學發展的網媒其中一篇書評分析指，詩集的第二輯被指是描繪2019年發生的反修例風波，其中一篇詩作〈鐘聲〉，認為詩中提及的「九月，之後另一個九月」，呼應市民每年對警方驅散行動的記念，而當中「有人跪地而哭」、「有人徹夜未眠」則是描繪了令人難以忘懷的反修例風波中的細節。陳李才是新晉的本地詩人，曾獲城巿文學獎及青年文學奬翻譯組奬項。

曾詠聰的《戒和同修》。（網上圖片）

同樣被「DQ」的曾詠聰的《戒和同修》則曾確認，詩集中其中一個作品〈彌留──記13072017 離世者〉，背景講及諾貝爾和平獎得主、已故內地維權人士劉曉波。曾詠聰在其詩集去年被公共圖書館下架後強調，作品並無宣傳任何信息，並無強加任何想法，反駁指作品「踩線」的說法，直言若作品因政治因素而被下架感「莫名其妙」。翻查《戒和同修》書本簡介，詩集包含成長、社會、工作、死亡等議題，「嘗試以同中有異的目光，表現一個卑微行者的覺察。」曾詠聰畢業於香港浸會大學中國語言文學系，曾獲中文文學創作獎、大學文學獎、青年文學獎詩組冠軍，近日出版新散文集《千鳥足》。

香港中央圖書館。（資料圖片／鄭子峰攝）

對於上述三本獲選詩集被「DQ」，令第十六屆香港中文文學雙年獎新詩組獎項從缺，香港公共圖書館所屬的康文署回覆查詢時指，圖書館一直以來都確保其藏書及安排的活動，需要遵守香港法律，而雙年獎的評審工作亦要基於此原則處理，強調若個別組別的參賽作品未達有關標準，該組別的獎項便會從缺。