母親節｜母女檔任職迪士尼換身份　「前輩」孝順女探班送花贈學員

母親節將至，相信不少孝順的兒女正準備為母親送上難忘的驚喜。香港迪士尼便有一對母女同時在園內工作，女兒Lilian便突擊探班，向母親Amy送上史迪仔花束，報答多年來的養育之恩。Amy入職時所修讀的迪士尼課程，原來導師就是自己的骨肉，她感嘆說︰「女兒年幼時還是我教她執筆寫字，沒想過轉眼間她成為我的導師。」無巧不成話，兩母女在迪士尼第一個崗位都是打理探險世界的布教授商店。



香港迪士尼公布，將於5月8日及9日舉行招聘會，提供500個全職職位，包括娛樂事務技術、樂園營運、零售及餐飲等職位，並設有即場面試，大部份職位起薪點連津貼為1.8萬元以上。



香港迪士尼將於5月8日及9日舉行招聘會。（資料圖片／梁鵬威攝）

5.8及5.9招聘500個全職零售餐飲等職位

香港迪士尼將於5月8及9日上午11時至下午4時半，於香港迪士尼樂園酒店睡公主宴會廳舉行招聘會，提供500個全職職位，涵蓋樂園的服務崗位，包括娛樂事務技術、樂園營運、零售及餐飲等職位。

屆時現場設有前線全職即場面試，求職者可攜帶身份證、銀行戶口號碼、英文住址證明、工作及學歷證明正副本，前往會場應徵。申請及預約面試方面，可WhatsApp或致電招聘熱線（9339 3882）。

▼2019.01.10 香港迪士尼招聘會▼



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起薪連津貼最低1.8萬元起 毋須工作經驗

香港迪士尼又指，初級職位毋須相關工作經驗，大部份職位起薪點連津貼為1.8萬元以上。而部份職位更設6,000元特別迎新獎金，適用於需要專業技能或市場需求較大的職位，包括技術員、餐飲服務、保安及清潔等工作。

此外，演藝人員在過去兩年均獲得加薪及派發獎金，園方亦不時增強福利及各津貼，以確保整體薪酬保持市場競爭力。而暑假兼職亦已接受申請，有興趣者可先到網上遞交申請。

在迪士尼商品部任職的母親Amy（左）、在賓客服務部任職的女兒Lilian（右）。（迪士尼提供）

身份調轉女兒反成導師 母親嘆︰年幼時還是我教她執筆寫字

新任職的演藝人員需要參加迪士尼大學課程，才可正式入職。其中在迪士尼商品部任職的Amy，當年便巧遇成為迪士尼傳統導師的女兒Lilian。她感嘆說︰「女兒年幼時還是我教她執筆寫字，沒想過轉眼間她成為我的導師，帶我認識公司的歷史和背景。目睹女兒有此番成就，確是感動。」

母女的不解之緣並不僅於此，Amy目前負責打理探險世界的布教授商店，工作包括執貨、介紹商品及收銀等。而Lilian初時加入迪士尼兼職時，便剛巧在布教授商店擔任相同的崗位，因此她將工作心得傳授給母親，助她更快適應工作。

女兒遇泰國旅客語言不通 母專程協助翻譯

Lilian自小是一名迪士尼粉絲，在賓客服務部擔任演藝人員，主要負責招待來自世界各地的旅客，為他們提供適切的協助。雖然母女現時在不同部門工作，但會互相協助工作的難關。

例如Lilian某日曾遇到身體不適的泰國旅客，需要尋求醫療援助，但礙於語言不通，無法清楚旅客的身體狀況。懂得泰文的Amy便二話不說，專程到Lilian的所在地提供協助，最終母女攜手成功幫助旅客。

不知不覺間母親節臨近，Lilian亦悉心策劃準備驚喜。她趁Amy工作時突擊探班，並送上史迪仔花束，報答多年來的養育之恩，Amy接到禮物後亦感到相當驚喜。