過渡性房屋｜何永賢稱今年步入收成期　料明年初達2.1萬供應目標

房屋局局長何永賢表示，過去兩年一直推進過渡房屋項目，今年步入收成期，政府已找到土地興建2.1萬個過渡房屋單位，當中1.36萬個已在營運，料至明年初能完成2.1萬個單位供應目標。



房屋局局長何永賢。（資料圖片／郭梓謙攝）

香港童軍總會與房屋局轄下6個過渡性房屋項目合作，雙方今簽訂合作備忘錄，在過渡性房屋開設童軍旅，為4至12歲青少年提供童軍訓練及活動，包括提供童軍教學資源、領袖訓練及歷奇活動等，目前已有兩個童軍旅已投入運作。

何永賢致辭時稱，過去兩年房屋局一直推進過渡房屋項目，今年已進入收成期。她指政府已找到土地，興建2.1萬個過渡房屋單位，當中1.36萬個已在營運中，今年稍後會興建多6,000個單位，至明年初完成2.1萬個供應目標。

她表示，看到原本住在劏房等不適切居所的居民，能搬離原來惡劣環境居所，入住過渡房屋，改善居住環境，心情感動。

何又稱，居住在惡劣環境的青少年，容易面對社交障礙，形容4至12歲是小朋友的重要成長階段，相信在過渡性房屋設立童軍旅，透過步操、領袖訓練等活動，有助培養他們成才，未來希望有更多營運機構加入合作計劃，為居住在過渡性房屋及簡約公屋的青少年，提供學習體驗的機會。