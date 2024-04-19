居屋2023｜2100單位未售出　何永賢有信心售罄：尚有11萬人等揀樓

居屋2023揀樓近3個月，6個屋苑合共9,154個單位，至昨日（18日）仍逾兩成、約2,100個單位未售出，近期單日成功「揀樓率」跌至個位數約6%。



房屋局局長何永賢今（19日）在Facebook再次發文反駁「滯銷」言論，力撐今期居屋至昨日已售出78%，情況與過往相若，對比尚有超過11萬人未被邀請揀樓，比例高逾50倍，強調「我們有信心今期居屋也會全部售罄。」



+ 20

已賣出78%單位 何永賢：與過往情況相若

居屋2023自1月31日起開始揀樓，至今已接近3個月。根據最新揀樓情況，6個屋苑合共9,154個單位，尚有約2,100個單位未售出，佔整體單位逾兩成。近日雖邀約1,600至2,700名申請人到場揀樓，但出席率只有16%左右，成功揀樓已連續兩個多星期降至單位數，約6%。

房屋局局長何永賢繼上月發文反駁居屋「滯銷論」後，今日再在Facebook發文，指近日開始聽到有人認為近期居屋都未能全部出售，但根據最新數字，截至昨日已出售了約78%，與過往情況相若，只剩下約2,100個單位，對比尚有超過11萬人未被邀請揀樓，比例高逾50倍，力撐有信心今期居屋也會全部售罄。

+ 3

何永賢表示，過往數據顯示，自2014年重新推售居屋開始，房委會共推出了4.13萬個單位，均全部售罄，居屋受歡迎程度可見一斑。她稱希望關心居屋銷情的人士，能夠掌握上述更準確情況，又指房屋局也會繼續致力構建房屋階梯，供不同需要的市民安居。