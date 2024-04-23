居屋｜何永賢巡安達臣道項目讚配套完善　部份單位享海景可睇煙花

出售居者有其屋計劃2023今年1月底開始揀樓至今3個月。其中位於秀茂坪的「安達臣道三寶」安樺苑、安楹苑、安麗苑合共可提供3,510個單位，惟至今仍有逾1,300個單位未售出，今日亦只有不足60宗成交。



房屋局局長何永賢於Facebook發文指，今日（23日）到秀茂坪安達臣道4個居屋（另一非本期項目）地盤視察；她大讚4個地盤「坐享優美景觀」，又指安楹苑部分高層單位可享中環至鰂魚涌海景，甚至有機會看到煙花。她表示附近有商場、體育中心及學校等配套，可想像未來社區生活圈的完善。



房屋局局長何永賢於Facebook發文指，今日（23日）到秀茂坪安達臣道4個居屋地盤視察。（何永賢Facebook圖片）

何永賢：可以看到日落 安楹苑大時大節有機會看到煙花

何永賢在文中指，安達臣道的項目坐享優美景觀，又有同事向其匯報指，項目可以看到日落；而為了用盡海景之利，設計團隊亦特意轉變大樓排列角度，其中安楹苑部分高層單位可看到中環至鰂魚涌海景，「大時大節還有機會看到煙花」。

至於安麗苑則十分接近日後建成的石礦公園，她稱團隊設計時「借景佈局」，讓大樓有身處園中的感覺，最近步行至公園只需約一分鐘。她又表示，公園以外，居屋附近亦有商場、體育中心及學校等配套，「可以想像未來這個社區生活圈的完善。」

+ 1

何永賢結尾表示，4個屋苑用色和諧一致，又稱房委會既然有多個發展項目在安達臣道，房署的各個項目團隊，更可以發揮好協同效應，讓整個社區氛圍截然不同；並鼓勵同事在設計方面想多一步，並與其他持份者合作，建設更幸福的社區。她稱，未來北部都會區亦有大量公營房屋項目，這些協同發展經驗，一定能造福更多社群。

安達臣道三寶逾1300單位未售出 朗天苑只剩1成7

「居屋2023」去年推出時曾以市價62折發售，但樓價下跌後，合約列明折扣有調整。房屋署就曾表示，按1月份市值評估，1月選樓所簽訂的買賣合約，折扣率約3成，即變相是以市價七折發售。

何永賢在Facebook專頁展示由安達臣道俯瞰維港的景色照片。（何永賢Facebook圖片）

其中「安達臣道三寶」安樺苑、安楹苑、安麗苑，合共可提供3,510個單位，惟至今仍有逾1,300個單位未售出，其中又以提供1,380個單位的安麗苑剩最多單位，目前仍有566個（佔全部41%）未售出；至於安樺苑和安楹苑，則分別有480個（佔全部48%）和267個（佔全部23%）單位未售，三個項目今日合共賣出約60個單位。

而今期「居屋樓王」、位於港鐵「宋皇臺站」出口旁的啟悅苑，項目所提供的2,046個單位，早已在上月26日全數沽清；至於位於「大西北」的屯門兆翠苑和朗屏朗天苑，前者在上周二（17日）已售出最後一個單位；後者則只剩511個單位（約1成7）。