劏房管制｜估價署設KPI本年度查至少1000業主　兩年204名業主罪成

劏房租務管制實施兩年多，房屋局局長何永賢今日（20日）表示，自條例生效以來，估價署已成功檢控239宗個案，共涉及204名劏房業主。她指出，估價署已訂立了績效指標，目標在本年度查核不少於1,000個劏房戶的業主有否觸犯針對規管租賃的罪行。



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21名劏房業主未有提交表格昨罰成 兩年檢控個涉罰款逾$40萬

劏房租務管制實施兩年多，以租約一般為2年期而言，絕大部分無向差餉物業估價署署長提交租賃通知書（表格AR2）的劏房業主已屬違法。何永賢今日在社交媒體facebook及微博表示，昨日（19日）再有21名劏房業主因未有提交表格AR2，被法院裁定違反《業主與租客（綜合）條例》相關規定，被判處罰款共3.2萬元。

她續指，自《條例》生效以來，估價署已成功檢控239宗個案，共涉及204名劏房業主，罰款介乎400元至1.86萬元，合計總罰款共43.37萬元。她透露，為進一步加強執法力度，估價署已訂立了績效指標，目標在本年度查核不少於1,000個劏房戶的業主有否觸犯針對規管租賃的罪行，有關工作包括主動要求業主提供與租賃相關的資料，以核實他們是否已遵從相關規定。

房屋局局長何永賢今日指，自《業主與租客（綜合）條例》生效以來，估價署已成功檢控239宗個案，共涉及204名劏房業主，（資料圖片／盧翊銘攝）

新要求：業主收水費須7日內發收據

此外，何永賢指，《2024年水務設施（修訂）條例》已於昨日生效，加強執法力度。而業主或代理人收回劏房租戶水費後7日內須發出收據，並保存收據副本兩年，違例最高罰款額為港幣1萬元，此新要求將會在今年7月19日開始生效。

她提醒市民，如懷疑業主向劏房租戶濫收水費 ，可以致電2824 5000 （選擇語言，然後按 7 ）或者透過WhatsApp 5665 5517向水務署舉報。