望僕號｜海上書展船首訪港　今起泊海運大廈【附詳情及訂票方法】

海上書展船「望僕號Doulos Hope」首度訪港，5月4日至26日在尖沙咀海上停泊，船上有超過2,000種書籍及紀念品出售，船上有100名來自30多個國家義工船員分享海上生活，市民可在海運大廈二階旅客候船大堂。



欲參觀市民須事先在網站訂票，船員會在上船地點收取20元入場費，12歲以下兒童及65歲以上長者免費，但仍須事先預約。



由德國非牟利慈善機構「好書共享」協會 (GBA Ships) 營運、啟航一年的海上書展船「望僕號Doulos Hope」已抵達香港，即日起至5月26日期間停泊於海港城海運大廈，並開放予市民及遊客參觀。

「望僕號」的船長及船員團隊由來自超過30個國家、約共100名義工組成，來自美國的船長Tom Dyer 表示，船員及同工非常高興來到香港，能夠有機會見識這個世界聞名的城市，並與這個城市的人會面，期待體驗不一樣的文化，盡其所能為社區服務。

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船上流動書展以實惠價錢提供超過2,000種不同類型的英文書籍，涵蓋範圍廣泛，包括小說、科學、醫學等各個領域，並有各式紀念品及商品。

「望僕號」將於本周五（10日）晚上舉行 「希望分享 Hope Talks」活動，由數位來自不同國家及專業背景的現役義工船員作演講分享，該活動門票為30元，可於書展內查詢並購買。

來自美國的船長Tom Dyer 表示，船員及同工非常高興來到香港，能夠有機會見識這個世界聞名的城市。（受訪者提供）

海上書展船「望僕號 」開放詳情：

日期 ：2024年5月4日至26日 （逢週一休息）

時間 ：下午12時30分至下午8時15分 （需預訂門票）

上船地點：海運大廈二階旅客候船大堂 （OTE202 號舖「塚田農場」對面）

所有登船參觀的人士均須先於預約網站預訂門票 （逢星期日晩上開放預訂未來7天的門票），船員將於上船地點按門票收取20元入場費（只接受現金）。



*12歲以下的兒童（須由成年人陪同）和65歲以上的老年人免費入場，但仍需要提前預訂門票。所有登船參觀的人士謹記帶同個人身份証明文件以辦理登船手續。船上只接受現金及信用卡付款。