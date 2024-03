Art Basel｜海外藝術工作者擬擲11萬美元購油畫　物色藝術家合作

匯聚全球40個國家或地區、逾200間藝廊的Art Basel 「2024年巴塞爾藝術展香港展會」今(28日)起至30日向公眾開放,展會在香港會議展覽中心的1樓和3樓展覽廳舉行,今日第一日開展已吸引大批人士參觀,當中有意大利人特意從澳洲前來為其藝術基金會物色有潛質的畫家和畫作,預計會花11.5萬美元(折合港幣約90萬元)在Art Basel買畫;亦有居港印度人是Art Basel的多年忠實觀眾,今年特別Encounters「藝聚空間」的畫作,當中包括古巴畫家的大海油畫和印度藝術家的作品。



澳洲藝術工作者物色藝術家和畫作 邀請潛質畫家到澳洲

意大利人Vanessa在澳洲珀斯的一間藝術基金會工作,今日特意前來Art Basel與早前認識的中國收藏家見面,同時為畫廊物色具特色的藝術家和作品,並邀請國際性的藝術家到澳洲創作;她稱在上年都有參觀Art Basel,但今年的藝廊更「strong and powerful(強烈和震撼)」,譬如今年的Encounters「藝聚空間」的畫作就讓她十分喜歡,並表示「definitely will buy(絕對會在展會買畫)」,預計會買10萬至11.5萬美元(折合港幣約78萬至90萬元)。

居港印度人第一次欣賞古巴藝術家作品:very interesting

居港印度人Radhika亦同樣十分喜歡Encounters中的畫,她特別欣賞當中古巴哈瓦那藝術家尤安·卡波特的《無盡之海(安魂曲)》油畫,因為這是她第一次有機會欣賞古巴藝術家的作品,覺機會難得;她亦十分印度孟買藝術家喜提什·卡拉特《風之研究(希爾伯特曲線)》的數幅巨型畫作,認為這作品與其此前的作品都不同,別具特色。

Radhika自第一屆Art Basel便已是其忠實粉絲,認為Art Basel是「assembly of artworks from all over the world(匯集世界各地的藝術品)」,以及有多元化的藝廊,譬如她就比較喜歡modern art(現代藝術)和contemporary art(當代藝術),在Art Basel都能看到這類作品。

她亦認為,今年的Art Basel已完全滿足其預想,「nothing to expect more(沒有期望更多了)」,亦預算用幾千美元購買合心意作品。

至於從杭州而來的張小姐昨天已參觀Art Basel預覽,今天再來覺得展會的作品十分多,亦讓她看到喜歡的藝術家的作品,「大開眼界」,「比預期好,帶來蠻多驚喜」,她表示喜歡的畫作要20萬美元,所以就算想也沒有買,笑言「希望以後有機會買吧」。

台北策展人:香港人較偏不喜歡顏色鮮豔和複雜的畫作

從台北來港策展的許先生則估計,今年Art Basel賣出的藝術品與去年生意額相若,「差不多吧」,他亦表示經常在國際上參展,覺得同香港參展亦「差不多」,惟覺香港人比較不喜歡顏色多、複雜的畫作,故今次專門帶風格簡單、顏色寡淡的畫來策展。