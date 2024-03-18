灣仔「迷趣海濱」首兩天迎萬人延長至7月　光影遊樂園29日起舉行

現於灣仔海濱活動空間舉行的「迷趣海濱 A-Maze-ing Harbourfront」，首兩天已錄得逾萬人次穿梭迷宮。主辦單位Serious Staging表示，原定開放10天的5個各具特色迷宮，將繼續在現址免費開放直至7月。



灣仔海濱活動空間第二項節目「illuminate! Run Beyond 光影遊樂園」，亦將於3月29日至4月28日舉行，橫跨復活節長假期，同樣免費開放。活動將展出意大利藝術家Angelo Bonello著名的Run Beyond燈光裝置，屆時Angelo Bonello亦會親臨本港。

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5大迷宮各具主題

全新開放的灣仔海濱活動空間，佔地約13,300平方米。頭炮項目「迷趣海濱」為遊人帶來別開生面的沉浸式玩樂體驗，融合創意、藝術、玩樂、打卡和冒險元素。

5大迷宮包括展示無止境空間的「鏡院」；融合自然、遠眺維港的「迷走竹林」；由現在穿越至未來的「迷時」；以燈光變化組成的「光盒子」；讓小朋友盡情放電的「 躍動迷城」。

迷宮設計團隊由多位跨界別的藝術和創意專才組成，包括建築師馮國安、泰籍景觀設計師Kan Srisawat、跨媒體創作人Calix Wong；以及創意文化項目策展人區瑞蓮 。

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迷趣海濱 A-Maze-ing Harbourfront 詳情：

日期： 3月15日至7月中旬

時間： 上午7時至晚上11時

地點： 灣仔海濱活動空間 (灣仔鴻興道3號，鄰近灣仔碼頭)

入場費： 全免

交通： 港鐵會展站A2出口步行約3分鐘、灣仔碼頭步行約1分鐘

中環海濱「發光蛋」25日起展出

另外，政府斥資5,000萬元舉辦「藝術@維港」，其中與國際藝術團隊teamLab推出「teamLab：光漣」，本月25日至6月2日在金鐘添馬公園至中環海濱展出200個「發光蛋」。 活動雖然未正式開始，但藝術團隊近日於晚上7時至8時「試燈」，放置在公園及海上的「巨蛋」均亮起不同顏色燈，紅綠藍白紫不定時呈現，路過市民紛紛被吸引，不少人停下來搶先「打卡」。

▼3月15日 「teamLab：光漣」試燈▼

