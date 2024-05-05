五一｜楊潤雄：黃金周首四日67萬內地客 料為本港帶來20億元收益
撰文：孔繁栩
出版：更新：
內地五一黃金周即將結束，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（5日）表示，黃金周首四日內地訪港客錄得超過67萬人次，雖然近日受天氣影響，但仍然與估算80萬人次相近，預計為本港帶來超過20億元收益。
+7
楊潤雄在商台《政好星期天》表示，五一黃金周首四日，內地訪港客共錄得超過67萬人次，接近原先估算的80萬人次，預料整個五一期間會為本港帶來超過20億元收益，不過，他指近日廣東省受到不穩定天氣影響，本港雨量亦較多，影響旅客延遲起行。
政府早前預料黃金周有680團內地團，楊潤雄指截至昨早有560團登記，假設一團50人有約3萬內地客，符合預期。
內地人投訴煙火只有煙 楊潤雄：天氣難料
旅發局五一晚舉行煙火，有內地旅客反映當晚只看到煙。楊潤雄表示，舉辦煙火表演一直存有很多困難，當日天氣不好，雨勢難以估計，惟據他了解，對岸有風吹散煙霧，視覺效果較佳，認為「大體仍然覺得好」，反應正面，期待即將舉行的無人機表演。
香港劍擊隊奪金 盼大眾繼續支持
香港男子劍擊隊在花劍世界盃香港站歷史性首奪分站金牌，楊潤雄指出，世界盃國際勁旅林立，港隊能最終反勝，這種努力不懈及堅持心態，很值得大家欣賞及學習。他相信今次取勝是有賴運動員的實力、臨場發揮及現場觀眾的支持，希望社會大眾繼續支持香港運動。