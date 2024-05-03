五一黃金周｜第二日訪港內地客人次達19.1萬　較去年同期升逾兩成

五一黃金周已過兩日，昨日共有19.2萬人次的內地旅客入境香港，較去年同期的15.6萬人次多出逾兩成。綜合首兩日內地旅客入境人次，今年已達37.3萬，亦高於去年同期的32.2萬人次。



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據入境處的數字，昨日、即五一黃金周第二日（5月2日），共有19.2萬人次的內地旅客經各管制站訪港，連同2.5萬人次的其他旅客，這一日入境旅客達21.7萬人次。

回顧去年的五一黃金周，因內地勞動節假期由4月29日開始，至5月3日，當時五一黃金周第二日、即4月30日，共有15.6萬人次的內地旅客訪港，連同2.3萬人次其他旅客，入境旅客達17.9萬人次。

黃金周首兩日假共有約42.6萬旅客入境 高於去年同期

兩者比較，今年五一黃金周第二日整體訪港旅客人次，較去年同期高出約兩成，如分兩類旅客作分析，內地旅客入境人次則較去年同期多22%，而其他旅客多約12%。

連同五一黃金周首日的數據，首兩日假期共有42.6萬人次旅客入境，其中37.3萬人次為內地旅客，較去年同期的32.2萬人次內地旅客為高。

鄰近的澳門也宣布，在五一黃金周第二日澳門各口岸共有65.2萬人次出入境，當中入境旅客約15.1萬人次。

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