五一黃金周｜第三日訪港內地客人次錄18.9萬　較去年同期升四成六

五一黃金周昨第三日（3日）共有18.9萬人次的內地旅客入境香港，較去年同期的12.9萬人次多出四成六。綜合首三日內地旅客入境人次，今年已達56.2萬，亦高於去年同期的45.1萬人次。



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據入境處的數字，昨日、即五一黃金周第3日（5月3日），共有18.9萬人次的內地旅客經各管制站訪港，連同3.1萬人次的其他旅客，這一日入境旅客達22萬人次。

回顧去年的五一黃金周，因內地勞動節假期由4月29日開始，至5月3日，當時五一黃金周第3日、即5月1日，共有12.9萬人次的內地旅客訪港，連同1.5萬人次其他旅客，入境旅客有14.5萬人次。

黃金周首三日假共有約64.6萬旅客入境 高於去年同期兩成半

今年五一黃金周第3日的整體訪港旅客人次22萬，較去年同期高出逾五成，其中內地旅客入境人次較去年同期多46%，而其他旅客則較去年同期多一倍。

至於五一黃金周首三日假期的數據總加起來，共有64.6萬人次旅客入境，其中56.2萬人次為內地旅客，較去年同期的45.1萬人次內地旅客為高。

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