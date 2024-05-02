五一︱中環網紅店現半百人龍　內地客排一小時買小紅書熱捧帆布袋

今日（2日）是黃金周假期第二日，各區再現內地旅客遊蹤，其中在中環鴨巴甸街一間專賣手作帆布袋的小店外，出現逾半百排隊人龍，在近期的「結業潮」氣氛下，突然出現如此旺場，吸引不少街坊駐足觀看。



有正在排隊的內地旅客向記者表示，該店近期在「小紅書」爆紅，深受內地客歡迎，於是趁着黄金周假期來購買當手信，並笑稱為「跟風」而來排隊，甚至有即日來回的內地客也慕名而來，有人更花逾一小時排隊選購心頭好。



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小紅書熱捧港帆布袋小店 吸引逾半百內地客排足一小時

該間位於鴨巴甸街斜路的小店，近期在內地社交平台「小紅書」大熱，以平價牛仔帆布袋作為賣點，除了賣帆布袋外，店內還有出售其他手作小掛飾、卡套、護照套等，價錢由30多元至200元不等。

記者下午到店外觀察，當時有50至60人在大排長龍，全部都是趁黃金周假期訪港的內地旅客，人龍延伸數十米至轉角位，為近期一片店舖「結業潮」下的罕見旺場，有不少行經的街坊都驚訝地問「到底排啲咩？」、「有咩好買？」

內地客認「跟風」排隊：大家都來，我也想來

有排頭位的內地旅客向記者透露，已在店外排隊輪候超過一小時，由於小店的店面不大，只能容納約10名顧客，所以想要買到心頭好，只能默默在店外等候。來港兩日一夜的杭州於客小紅則稱，指該店在「小紅書」爆紅，於是「跟風」來看看，打算購買一個卡套送給朋友。她又指，雖然內地亦有差不多款式的產品，但她認為該店的產品較有旅遊紀念價值，而且價錢不算貴，大約100元左右。不過，她沒有預計店外出現人龍，本身排了大約10分鐘，如果排隊時間過長便會放棄。

來自杭州遊客小紅認為產品有紀念價值。（黄浩謙攝）

另外一位重慶旅客羅小姐指今天是香港一日遊，計劃即晚返回到深圳。她認為這間小店的款式比較特別，因為內地沒有由紅酒塞製造的卡套，預算花費大約400至500元，她已經排了超過半小時 ，坦言：「沒有預計排那麼長的隊。」

來自重慶遊客羅小姐指產品具香港特色。（黄浩謙攝）

北京旅客王小姐指，在小紅書上知道這一間店，隨即「跟風」來朝聖。王小姐指已在香港玩了兩天，明日又出發至澳門，她鍾情該店的小馬掛件及由紅酒塞製作的護照套，預計消費約100元，「想看一看會否有新鮮的東西，大家都來，我也想來。」